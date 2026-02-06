So will die EU die Einnahmen des Kremls reduzieren

Merz: „Kontakte abgestimmt“

„Wir sind natürlich immer bereit, auch mit Russland Gespräche zu führen“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag. Es sei „eng mit uns abgestimmt“ gewesen, dass der außenpolitische Berater von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Moskau war. Zugleich erinnerte Merz daran, dass das russische Militär nach einem Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán die Angriffe auf die Ukraine noch verstärkt habe. „Ich möchte keine Gespräche führen, die zu solchen Ergebnissen führen, sondern ich möchte alle Gespräche unterstützen, die dem Ziel dienen, diesen Krieg zu beenden.“