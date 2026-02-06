So will die EU die Einnahmen des Kremls reduzieren

Kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine will die EU die Öleinnahmen des Kremls weiter reduzieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem „umfassenden Verbot maritimer Dienstleistungen“ für Tanker. Damit sind zum Beispiel Zertifizierungen und Hafendienste gemeint.
Auf diese Weise soll es erschwert werden, Käuferinnen und Käufer für russisches Öl zu finden. Geplant ist auch ein Verbot der Wartung und anderer Dienstleistungen für russische Öltanker und Eisbrecher. Eisbrecher sind Schiffe, die speziell dafür ausgerüstet sind, durch zugefrorene Gewässer zu fahren.
Die EU-Kommission hat zudem beschlossen, dass 43 weitere Schiffe der russischen Schattenflotte auf die Sanktionsliste gesetzt werden, die damit 640 Schiffe umfasst. Als Schattenflotte werden die oft veralteten Schiffe bezeichnet, die unter fremder Flagge fahren und von Russland eingesetzt werden, um das Öl-Embargo zu umgehen.
Weitere Sanktionen richten sich gegen das russische Bankensystem, den Kryptosektor und einige Exportgüter. So sollen Mitgliedstaaten beispielsweise bestimmte Fertigungsmaschinen und Funkgeräte nicht mehr in jene Länder exportieren dürfen, die wahrscheinlich an Russland weiterverkaufen würden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rief die Länder dazu auf, die neuen Strafmaßnahmen gegen das kriegsführende Land schnell zu beschließen. Es handelt sich bereits um das 20. Sanktionspaket gegen Moskau.
Merz: „Kontakte abgestimmt“
„Wir sind natürlich immer bereit, auch mit Russland Gespräche zu führen“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag. Es sei „eng mit uns abgestimmt“ gewesen, dass der außenpolitische Berater von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Moskau war. Zugleich erinnerte Merz daran, dass das russische Militär nach einem Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán die Angriffe auf die Ukraine noch verstärkt habe. „Ich möchte keine Gespräche führen, die zu solchen Ergebnissen führen, sondern ich möchte alle Gespräche unterstützen, die dem Ziel dienen, diesen Krieg zu beenden.“
