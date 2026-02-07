Warum der Kulturverein heuer nervige Kasterl zeigt

Treffend, denn CAPTCHA sind die nervigen Kästchen auf Internetseiten, in denen man Ampeln oder Fahrräder markieren soll. Ausgerechnet so eine stupide Angelegenheit soll beweisen, dass ein echter Mensch und kein digitaler Bot hinter dem Klick steckt. Mit dem Zwiespalt zwischen Leben und Digitalisierung beschäftigen sich unter anderem Agnes Scherer, Ryan Gander und Aline Bouvy in Einzelausstellungen.