Korbinian Birnbacher

Emeritierter Erzabt übernimmt Aufgaben in Rom

Salzburg
05.02.2026 19:50
Korbinian Birnbacher.
Korbinian Birnbacher.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der emeritierte Erzabt Korbinian Birnbacher wird ab Herbst 2026 zwei neue Funktionen in Rom übernehmen: Er wird Ökonom der Primatialabtei Sant‘Anselmo sowie Schatzmeister der Benediktinischen Konföderation. Das haben die heimischen Ordensgemeinschaften am Donnerstagabend mitgeteilt.

0 Kommentare

Birnbacher war von 2013 bis 2025 Erzabt von St. Peter und von 2019 bis 2025 Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz.

Er folgt nun einer Berufung durch Abtprimas Jeremias Schröder an die römische Primatialabtei Sant‘Anselmo, das internationale Zentrum des Benediktinerordens. Die Entscheidung sei für Birnbacher überraschend gekommen, wie es hieß, wurde jedoch notwendig, da der bisherige Amtsinhaber, P. Geraldo González y Lima, am 15. Jänner 2026 zum Abt seines Heimatklosters São Gerardo in São Paulo (Brasilien) gewählt wurde. Erzabt em. Birnbacher wird sein neues Amt ab Herbst 2026 antreten, da er zuvor noch zahlreichen zugesagten Verpflichtungen nachkommen wird.

In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Birnbacher dankbar für das ihm entgegengebrachte Vertrauen: Es freue ihn sehr, dass Abtprimas Jeremias Schröder ihm diese verantwortungsvolle Aufgabe für den Gesamtorden der Benediktiner anvertraut habe. Zugleich sehe er der Rückkehr an seinen früheren Studienort Sant‘Anselmo auf dem Aventin in Rom mit großer Freude entgegen.

Birnbacher wurde 1967 geboren und wuchs im bayerischen Rupertiwinkel auf. 1987 trat er in die Erzabtei St. Peter ein und legte 1991 seine Ewige Profess ab. Nach Studien in Salzburg und Rom wurde er 1994 zum Priester geweiht. 1997 promovierte er in Rom mit einer Arbeit über „Die Erzbischöfe von Salzburg und das Mönchtum zur Zeit des Investiturstreites 1060-1164“. Seither wirkte er in verschiedenen Funktionen als Novizenmeister, Sekretär der Salzburger Äbtekonferenz, Archivar, Hochschulpfarrer, Kooperator in Abtenau, Custos der Kunstsammlungen und Prior. Von 2013 bis 2025 war er der 88. Abt und 6. Erzabt von St. Peter. Darüber hinaus bekleidete er von 2019 bis 2025 das Amt des Vorsitzenden der Ordenskonferenz Österreich.

