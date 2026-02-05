Emeritierter Erzabt übernimmt Aufgaben in Rom

Birnbacher war von 2013 bis 2025 Erzabt von St. Peter und von 2019 bis 2025 Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz.

Er folgt nun einer Berufung durch Abtprimas Jeremias Schröder an die römische Primatialabtei Sant‘Anselmo, das internationale Zentrum des Benediktinerordens. Die Entscheidung sei für Birnbacher überraschend gekommen, wie es hieß, wurde jedoch notwendig, da der bisherige Amtsinhaber, P. Geraldo González y Lima, am 15. Jänner 2026 zum Abt seines Heimatklosters São Gerardo in São Paulo (Brasilien) gewählt wurde. Erzabt em. Birnbacher wird sein neues Amt ab Herbst 2026 antreten, da er zuvor noch zahlreichen zugesagten Verpflichtungen nachkommen wird.