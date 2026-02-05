Sechs Baustellen warten aufs Festspiel-Kuratorium

Der Konflikt mit Intendant Markus Hinterhäuser gesellt sich zu einer langen Liste an ungelösten Fragen und Aufgaben bei Salzburgs Kultur-Aushängeschild. Neben zahlreichen Personalfragen gibt es auch rund um die anstehende Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser viel Klärungsbedarf.