Sechs Baustellen warten aufs Festspiel-Kuratorium
Viele offene Fragen
Der Konflikt mit Intendant Markus Hinterhäuser gesellt sich zu einer langen Liste an ungelösten Fragen und Aufgaben bei Salzburgs Kultur-Aushängeschild. Neben zahlreichen Personalfragen gibt es auch rund um die anstehende Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser viel Klärungsbedarf.
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler hat den Vorsitz im Festspiel-Kuratorium in turbulenten Zeiten für Salzburgs Premium-Veranstaltung übernommen. Das nächste Treffen des mächtigen Festspiel-Gremiums am 26. Februar dürfte sich zur Marathon-Sitzung auswachsen. Die „Krone“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Baustellen der Festspiele:
