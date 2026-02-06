„Bank gut genug, um die Situation zu meistern“

Salzburgerinnen haben noch Rechnung offen

Denn im November unterlagen die derzeit sechtsplatzierten und schon fix für‘s Play-off qualifizierten Salzburgerinnen daheim glatt mit 0:3. Auch in den letzten drei Partien mussten sich Ljubic und Co. klar geschlagen geben. Aber: „Wir wissen um ihre Stärken. Sie sind sehr gefährlich. Aber ich bin guter Dinge, dass wir sie schlagen können“, strotzt Ljubic gewohnt voller Selbstvertrauen.