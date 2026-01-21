„Erschütternd!“: Saisonaus für PSVBG-Ass

Bittere Diagnose für Salzburgs Volleyballerin Sarah Kastenberger! Die Außenangreiferin des Bundesligisten PSVBG Salzburg verletzte sich am Samstag beim Auswärtsspiel in Bisamberg-Hollabrunn schwer. Die Saison ist für die 26-Jährige gelaufen.
Kastenberger war am Samstag gegen die Netzstange geprallt. Dabei verdrehte sich die PSVBG-Spielerin das Knie und musste sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Ich habe gespürt, dass es eine schwere Verletzung ist und habe gehofft, dass es nur das Innenband sei“, schilderte die Außenangreiferin im Gespräch mit der „Krone“.
Emotional ist das wirklich sehr schwer für mich. Echt erschütternd!
Sarah KASTENBERGER, PSVBG-Salzburg
Bild: PSVBG/Bredl
Kreuzbandriss beendet Saison von Sarah Kastenberger
Seit Mittwoch steht die genaue Diagnose fest. Und diese fiel sogar noch viel schlimmer aus! Kreuzbandriss und Meniskusverletzung! Die Saison ist für die gebürtige Niederösterreicherin damit vorzeitig beendet. „Emotional ist das wirklich sehr schwer für mich. Echt erschütternd!“, erzählte sie und erinnerte sich zugleich an die schwere Verletzung im November 2024, wo sie sich bereits das Chopart-Gelenk am Fuß ausgerissen hatte. „Ich gehe mit der gleichen Einstellung in die kommenden Monate. Im Hinterkopf habe ich schon das Kämpferische“, gibt sie sich trotz des Tiefschlags zuversichtlich.
Besonders bitter: Auch die Sommersaison und ihr geliebter Beachvolleyball-Sport fallen damit flach. „Das tut mir fast noch mehr weh!“ Nun heißt es für die 26-Jährige rasten. Ob eine OP nötig sein wird, soll sich am Freitag entscheiden.
