„Erschütternd!“: Saisonaus für PSVBG-Ass

Kreuzbandriss beendet Saison von Sarah Kastenberger

Seit Mittwoch steht die genaue Diagnose fest. Und diese fiel sogar noch viel schlimmer aus! Kreuzbandriss und Meniskusverletzung! Die Saison ist für die gebürtige Niederösterreicherin damit vorzeitig beendet. „Emotional ist das wirklich sehr schwer für mich. Echt erschütternd!“, erzählte sie und erinnerte sich zugleich an die schwere Verletzung im November 2024, wo sie sich bereits das Chopart-Gelenk am Fuß ausgerissen hatte. „Ich gehe mit der gleichen Einstellung in die kommenden Monate. Im Hinterkopf habe ich schon das Kämpferische“, gibt sie sich trotz des Tiefschlags zuversichtlich.