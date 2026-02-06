Putin-TV in Schule: Bildungsstadträtin empört

Nach einer eigenmächtigen Einladung für den russischen Propagandasender „Rossija 1“ in eine Floridsdorfer Mittelschule befürwortet Bildungsstadträtin Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling „klare Konsequenzen“ für Direktor Christian Klar. Das Problem: Dafür braucht es die Bildungsdirektion.
Dass der Floridsdorfer Schuldirektor und ÖVP-Bezirkspolitiker Christian Klar ein Team des russischen Senders „Rossija 1“ in seine Schule eingeladen hat, geißelt Emmerling (NEOS) als „Fehlverhalten, das auch im Sinne des Kinderschutzes restlos aufgeklärt gehört“.
Das TV-Team des Propagandamediums von Russlands Machthaber Wladimir Putin hatte bei dem Drehtag unter anderem auch Kinder gefilmt, ohne sich um das Einverständnis von Erziehungsberechtigten zu kümmern. Herausgekommen ist ein Beitrag, von dem sich Klar nun distanzieren will. Er lud das Team ein, ohne Russisch zu können oder einen Dolmetscher beizuziehen.
Bildungsdirektion muss noch prüfen – auch sich selbst
Emmerling „unterstützt“ ihrerseits, dass „die Bildungsdirektion klare Konsequenzen umfassend prüft“. Für weitergehende Schritte sind ihr die Hände gebunden: Maßnahmen kann nur die zwischen Bund und Ländern angesiedelte Bildungsdirektion treffen. Die will das zwar prüfen – vorher aber auch noch, ob sie den Dreh für Wladimir Putins TV-Sender nicht vielleicht doch selbst genehmigt hat. Das könne man durch „personelle Veränderungen im Pressebereich“ seither nicht ausschließen.
Gegenüber der „Krone“ bestätigt die Bildungsdirektion „sorgfältige Prüfung“. Nach deren Abschluss informiere man „gerne darüber, ob Maßnahmen gesetzt werden – zu deren Inhalt werden unsererseits allerdings keine Auskünfte erteilt“.
