Putin-TV in Schule: Bildungsstadträtin empört

Bildungsdirektion muss noch prüfen – auch sich selbst

Emmerling „unterstützt“ ihrerseits, dass „die Bildungsdirektion klare Konsequenzen umfassend prüft“. Für weitergehende Schritte sind ihr die Hände gebunden: Maßnahmen kann nur die zwischen Bund und Ländern angesiedelte Bildungsdirektion treffen. Die will das zwar prüfen – vorher aber auch noch, ob sie den Dreh für Wladimir Putins TV-Sender nicht vielleicht doch selbst genehmigt hat. Das könne man durch „personelle Veränderungen im Pressebereich“ seither nicht ausschließen.