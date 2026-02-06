Insolventer Maschinenbauer geht jetzt in Konkurs

Das Vermögen von SPS mit Sitz in Altmünster schätzt der AKV auf knapp 350.000 Euro. Da rund 4,75 Millionen Euro an anerkannten Insolvenzforderungen vorliegen, hätte die Quote nur sieben Prozent betragen. Das Unternehmen mit zuletzt 23 Beschäftigten wurde bereits Ende November, kurz nach Insolvenzeröffnung, geschlossen.