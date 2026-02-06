Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4,8 Mio. Euro Schulden

Insolventer Maschinenbauer geht jetzt in Konkurs

Oberösterreich
06.02.2026 13:48
Das Unternehmen ist bereits geschlossen.
Das Unternehmen ist bereits geschlossen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die insolvente SPS Maschinenbau GmbH aus Oberösterreich geht in Konkurs. Das Unternehmen hat seinen Antrag auf Annahme eines Sanierungsplans zurückgezogen, berichtete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag.

0 Kommentare

Das Sanierungsverfahren am Landesgericht Wels wurde in ein Konkursverfahren umgewandelt und die für 12. Februar vorgesehene Sanierungsplantagsatzung abberaumt.

Das Vermögen von SPS mit Sitz in Altmünster schätzt der AKV auf knapp 350.000 Euro. Da rund 4,75 Millionen Euro an anerkannten Insolvenzforderungen vorliegen, hätte die Quote nur sieben Prozent betragen. Das Unternehmen mit zuletzt 23 Beschäftigten wurde bereits Ende November, kurz nach Insolvenzeröffnung, geschlossen.

Lesen Sie auch:
Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ist noch unklar (Symbolbild).
Insolvenzverfahren
Finanzielle Turbulenzen: Bauunternehmen pleite!
03.02.2026

Mehrere Ursachen für Insolvenz
Das Unternehmen hat Komplettlösungen für Automatisierungsprojekte angeboten, allen voran für Aluminium-Extrusionsanlagen beziehungsweise Verfahrenstechnik. Als Insolvenzursache gab der Betrieb im November die Auswirkungen der Corona-Pandemie, sinende Wettbewerbsfähigkeit, Preissteigerungen beim Materialeinkauf sowie zu optimistische Preiskalkulationen an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
104.661 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
85.660 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
83.301 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Oberösterreich
4,8 Mio. Euro Schulden
Insolventer Maschinenbauer geht jetzt in Konkurs
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Krone Plus Logo
Nicht nachahmenswert
MMA-Profi muss in 48 Stunden sechs Kilo abnehmen
LIVA-Prozess in Linz
Handy-Pauschale könnte Millionenklage kippen
Mordversuch in Wien
Gequält und missbraucht: Frau schwerst verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf