Insolvenzverfahren

Finanzielle Turbulenzen: Bauunternehmen pleite!

Tirol
03.02.2026 11:18
Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ist noch unklar (Symbolbild).
Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ist noch unklar (Symbolbild).(Bild: STANISLAW BLACHOWICZ)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Wieder eine Pleite in Tirol: Über einem Bauunternehmen aus dem Bezirk Innsbruck-Land zogen zuletzt dunkle Wolken auf. Ein Gläubiger machte nun Ernst und stellte einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Und das passierte am Dienstagvormittag. Über das Vermögen der Firma „Betonbohr & Schneidedienst MERSA GmbH“ mit Sitz in Oberperfuss sei ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, vermeldeten der Kreditschutzverband von 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband. Das Unternehmen könne den „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“, so der AKV weiter.

Die Ursachen dieser Insolvenz werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.

Kreditschutzverband von 1870

„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, hieß es vom Kreditschutzverband.

Gläubiger stellte Antrag
Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich aktuell auch noch „keine seriösen Angaben“ machen lassen. „Fest steht, dass der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens von einem Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen gestellt wurde“, so der KSV von 1870.

Kann Betrieb fortgeführt werden?
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. Diese Entscheidung werde zeitnah zu treffen sein. „Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann. Dazu werden entsprechend belastbare Planungsunterlagen benötigt“, hieß es.

Tirol

