Finanzielle Turbulenzen: Bauunternehmen pleite!

Wieder eine Pleite in Tirol: Über einem Bauunternehmen aus dem Bezirk Innsbruck-Land zogen zuletzt dunkle Wolken auf. Ein Gläubiger machte nun Ernst und stellte einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
Und das passierte am Dienstagvormittag. Über das Vermögen der Firma „Betonbohr & Schneidedienst MERSA GmbH“ mit Sitz in Oberperfuss sei ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, vermeldeten der Kreditschutzverband von 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband. Das Unternehmen könne den „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“, so der AKV weiter.
Die Ursachen dieser Insolvenz werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.
Kreditschutzverband von 1870
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, hieß es vom Kreditschutzverband.
Gläubiger stellte Antrag
Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich aktuell auch noch „keine seriösen Angaben“ machen lassen. „Fest steht, dass der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens von einem Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen gestellt wurde“, so der KSV von 1870.
Kann Betrieb fortgeführt werden?
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. Diese Entscheidung werde zeitnah zu treffen sein. „Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann. Dazu werden entsprechend belastbare Planungsunterlagen benötigt“, hieß es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.