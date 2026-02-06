22 Mrd. Euro wegen verfrühter E-Auto-Euphorie

Gut gemeint, doch letztlich gescheitert: Der Autokonzern Stellantis verabschiedet sich von seiner Elektro-Strategie und nimmt dafür Abschreibungen von mehr als 22 Milliarden Euro in Kauf.
Damit bricht der seit Mai amtierende Vorstandschef Antonio Filosa endgültig mit den Plänen seines Vorgängers Carlos Tavares, das aus Fiat, Chrysler, Peugeot und Citroen entstandene Konglomerat ganz auf Elektroautos auszurichten.
Die Kundinnen und Kunden der Opel-Muttergesellschaft müssten künftig wieder die Wahl haben, ob sie Verbrenner-, Hybrid- oder Elektro-Modelle kauften, sagte Filosa am Freitag. Er sprach von einem Neustart. Es gehe darum, die Produktpalette an die Nachfrage anzupassen. Seine konkreten Pläne will er im Mai vorstellen.
Allein im zweiten Halbjahr 2025 verbucht Stellantis dadurch 19 bis 21 Mrd. Euro Verlust – bei einem Umsatz von 78 bis 80 Mrd. Die Aktionäre - allen voran die Exor-Holding der Fiat-Gründerfamilie Agnelli – gehen leer aus. Eine Dividende werde heuer nicht gezahlt. Die Stellantis-Aktie brach in Mailand um bis zu 24 Prozent auf 6,17 Euro ein, den tiefsten Stand seit der Fusion von Fiat-Chrysler und PSA 2021.
„Von der realen Welt entfernt“
Die Abschreibungen seien die Folge dessen, dass Stellantis das Tempo des Übergangs von Benzin- und Diesel- zu Elektroantrieben überschätzt habe, „was uns von den Bedürfnissen, Möglichkeiten und Wünschen vieler Autokäufer in der realen Welt entfernt hat“, räumte Filosa ein. Der Wandel lasse sich nicht befehlen, sondern müsse der Nachfrage folgen.
„Der Wandel lässt sich nicht befehlen.“
Stellantis-CEO Antonio Filosa
Tavares hatte ganz auf Elektroautos gesetzt: Bis 2030 sollte der Konzern in Europa keine Verbrenner mehr bauen, in den USA sollte wenigstens die Hälfte der Flotte mit Elektroantrieb verkauft werden. Als der Umsatz auf dem US-Markt, dem wichtigsten für Stellantis, um 15 Prozent einbrach, musste Tavares gehen. Der Marktanteil in Nordamerika sank auf 8 Prozent, so tief wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Filosa steuerte um und legte unter anderem den Jeep Cherokee neu auf, den Tavares auslaufen lassen wollte. Seither zeigen die Absatzzahlen wieder leicht nach oben.
Auch Garantiekosten und Stellenabbau belasten
Ein Teil der Abschreibungen und Rückstellungen ist aber nicht dem Strategiewechsel geschuldet, sondern Qualitätsmängeln, unter denen der Konzern seit Jahren leidet. 4,1 Mrd. Euro stellt Stellantis allein für zusätzliche Garantiekosten zurück. 1,3 Mrd. kostet der bereits verkündete Stellenabbau in Europa. Insgesamt 6,5 Mrd. Euro tatsächliche Mehrkosten veranschlagt Stellantis in den nächsten vier Jahren aufgrund des Strategiewechsels, weil einige Modelle eingestellt werden und von anderen deutlich weniger verkauft werden dürften.
Als Teil der Neuausrichtung gibt Stellantis seine 49-Prozent-Beteiligung an einem Batteriewerk in Kanada an den südkoreanischen Batteriehersteller LG Energy Solution für den symbolischen Preis von 100 Dollar (84,76 Euro) ab. Das Bilanzloch soll mit Hybridanleihen über 5 Mrd. Euro gestopft werden. Abschreibungen seien zu erwarten gewesen, doch deren Höhe - und dass davon 6,5 Mrd. Euro liquiditätswirksam seien – sei eine negative Überraschung, schrieben die Analysten von Citi.
Branche versenkt mit E-Autos 45 Mrd. Euro
Stellantis ist nicht der erste Autobauer, der seine Elektro-Ambitionen deutlich zurückschneidet. Die US-Konkurrenten Ford und General Motors (GM) hatten sich wegen der Politik der US-Regierung unter Donald Trump und der schwachen Nachfrage nach Elektroautos von ihren ehrgeizigen Plänen für batteriebetriebene Modelle verabschiedet. Trump hatte Subventionen für Elektroautos zurückgefahren und lehnt umweltfreundliche Technologien ab. Ford schrieb 19,5 Mrd. Dollar ab, GM 6 Mrd. Insgesamt hat die Branche allein im vergangenen Jahr in Form von Abschreibungen mehr als 45 Mrd. Euro mit Elektroautos versenkt.
Für 2026 hofft Stellantis auf Umsatzzuwächse von rund 5 Prozent und operativ schwarze Zahlen. Ein positiver Mittelzufluss (Cashflow) sei aber erst 2027 wieder zu erwarten.
