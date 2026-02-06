22 Mrd. Euro wegen verfrühter E-Auto-Euphorie

Tavares hatte ganz auf Elektroautos gesetzt: Bis 2030 sollte der Konzern in Europa keine Verbrenner mehr bauen, in den USA sollte wenigstens die Hälfte der Flotte mit Elektroantrieb verkauft werden. Als der Umsatz auf dem US-Markt, dem wichtigsten für Stellantis, um 15 Prozent einbrach, musste Tavares gehen. Der Marktanteil in Nordamerika sank auf 8 Prozent, so tief wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Filosa steuerte um und legte unter anderem den Jeep Cherokee neu auf, den Tavares auslaufen lassen wollte. Seither zeigen die Absatzzahlen wieder leicht nach oben.