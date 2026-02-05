So cashen Hersteller versteckt mit Digitaldiensten

ÖAMTC nimmt Hersteller in die Pflicht

Von den Kfz-Herstellern fordert Kerbl: „Digitale Dienste, die für die sichere und zuverlässige Nutzung des Fahrzeuges relevant sind, müssen über dessen gesamten Lebenszyklus kostenfrei verfügbar sein – darunter fallen etwa Sicherheitsupdates und Diagnoseinformationen. Bei Komfortfunktionen, beispielsweise Karten-Updates für die Navigation, braucht es volle Transparenz bei Preisen und Leistungsumfang – es kann nicht sein, dass man sich erst registrieren muss, um zu erfahren, wie viel nach Ablauf einer kostenlosen Testphase zu bezahlen ist.“