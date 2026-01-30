Berlins Stadtchef rutscht bei Glatteisdebatte aus

„Man nennt es Winter“

Das führte dazu, dass Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Donnerstag bei X (vormals Twitter) einen Post absetzte, für den er nun von den politischen Mitbewerbern durchs Dorf getrieben wird. Im Vergleich zu vergangenen Posts fand dieser besonders viel Beachtung und lautete: „Wir erleben in Berlin extreme Wetterbedingungen – mit Eisregen und anhaltendem Frost. Ich appelliere an das Abgeordnetenhaus, den Einsatz von Tausalz in Berlin in Ausnahmen möglich zu machen“.