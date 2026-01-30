Berlins Stadtchef rutscht bei Glatteisdebatte aus

Nach dem Stromausfall-Debakel hat sich Berlins Bürgermeister Kai Wegner für andere politische Gegner auf den Hosenboden gelegt: Ein Posting beim Kurznachrichtendienst X, in dem er beim Abgeordnetenhaus um die Ausnahme für Streusalz anklopfte, sorgte für viel Häme.
Die Berliner und Berlinerinnen kommen in der deutschen Bundeshauptstadt seit Tagen zu Fuß nur schlecht voran: Grund dafür sind spiegelglatte Gehwege aufgrund der niedrigen Temperaturen. Aus Naturschutzgründen dürfen in der Spreemetropole kein Streusalz oder andere Taumittel, sondern nur Rollsplitt und Sand verwendet werden.
„Man nennt es Winter“
Das führte dazu, dass Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Donnerstag bei X (vormals Twitter) einen Post absetzte, für den er nun von den politischen Mitbewerbern durchs Dorf getrieben wird. Im Vergleich zu vergangenen Posts fand dieser besonders viel Beachtung und lautete: „Wir erleben in Berlin extreme Wetterbedingungen – mit Eisregen und anhaltendem Frost. Ich appelliere an das Abgeordnetenhaus, den Einsatz von Tausalz in Berlin in Ausnahmen möglich zu machen“.
Viele äußerten daraufhin Unverständnis über die Art, wie er mit dem Problem umging, immerhin sei Wegner selbst Regierungschef und müsse nicht um derartige Selbstverständlichkeiten betteln – wie ein ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter vermeldete. Dieser nannte ihn „politisch am Ende“. Sein Parteikollege Armin Laschet postete bei X, dass sich selbst Grünen-Politiker über Berlin lustig machen würden. Laschet wetterte: „Und nein, es ist keine überraschende Wetterkrise: Man nennt es Winter.“
Wegen des schlechten Krisenmanagements während des großflächigen Stromausfalls in der Bundeshauptstadt stand Wegner erst vor wenigen Wochen in der Kritik. Er hatte am ersten Tag des Blackouts eine Stunde Tennis gespielt, das aber nicht sofort klar kommuniziert.
Die CDU-Fraktion hatte schon vor längerem einen Antrag zur Änderung des Verbots von Streusalz und anderen Taumitteln eingebracht, der Koalitionspartner SPD hat aber noch Bedenken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.