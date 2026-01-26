Gleise vereist: Trams stecken auf der Straße fest

Straßenbahnfahrer bewachen Trams

In Teilen Berlins harren Straßenbahnlenker deshalb schon stundenlang in ihren Trams aus, um sie zu bewachen. Einige von ihnen verlängerten deshalb sogar ihre Schichten. Wann die Straßenbahnen wieder fahren können, ist derzeit noch unklar. Techniker arbeiten daran, die Strecken vom Eis zu befreien und wieder befahrbar zu machen.