Kältewelle in Berlin
Gleise vereist: Trams stecken auf der Straße fest
In Berlin herrscht derzeit Ausnahmezustand: Wegen der Minusgrade sind in der Bundeshauptstadt die Gleise und Oberleitungen eingefroren. Mehrere Straßenbahnen können deshalb nicht mehr weiterfahren und stecken auf der Straße fest. Tramfahrer harrten stundenlang in ihren Fahrzeugen aus.
Wegen eisiger Kälte ist der Straßenbahnverkehr in Berlin bis auf Weiteres eingestellt. Grund dafür ist das viele Eis, das sich auf den Gleisen festgesetzt hat.
Etwa 40 Trams stecken fest
Einige Bahnen traf die Wetterlage mitten unter der Fahrt – rund 40 Straßenbahnen schafften es nicht mehr bis ins Depot zu fahren und stecken jetzt auf den Straßen fest, wie „NTV“ berichtet.
Straßenbahnfahrer bewachen Trams
In Teilen Berlins harren Straßenbahnlenker deshalb schon stundenlang in ihren Trams aus, um sie zu bewachen. Einige von ihnen verlängerten deshalb sogar ihre Schichten. Wann die Straßenbahnen wieder fahren können, ist derzeit noch unklar. Techniker arbeiten daran, die Strecken vom Eis zu befreien und wieder befahrbar zu machen.
