Frau stirbt bei Frontalkollision mit Kleinlaster

Reanimation glückte nicht

Der Mann wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Die Frau wurde von den Rettungssanitätern des Roten Kreuzes reanimiert. Auch der Notarzthubschrauber C10 kam zum Unfallort. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Leistung am Unfallort durch Ersthelfer und dem Roten Kreuz sowie dem Notarzt verstarb die 62-Jährige vor Ort. Der 45-jährige Fahrer des Transporters wurde verletzt, so die Polizei.