Frau stirbt bei Frontalkollision mit Kleinlaster

Tragischer Unfall in Oberösterreich: Aus ungeklärter Ursache waren in Peuerbach ein Kleinlaster und ein Pkw kollidiert. Für die Lenkerin des Autos endete der Unfall tödlich. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.
Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte gegen 12.15 Uhr einen Kleintransporter in Peuerbach auf der Söldener Gemeindestraße von Waizenkirchen kommend in Richtung Peuerbach. Zur gleichen Zeit fuhr die 62-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen ihren Pkw in die Gegenrichtung. Dabei kam es aus bisher noch ungeklärter Weise zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.
Reanimation glückte nicht
Der Mann wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Die Frau wurde von den Rettungssanitätern des Roten Kreuzes reanimiert. Auch der Notarzthubschrauber C10 kam zum Unfallort. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Leistung am Unfallort durch Ersthelfer und dem Roten Kreuz sowie dem Notarzt verstarb die 62-Jährige vor Ort. Der 45-jährige Fahrer des Transporters wurde verletzt, so die Polizei.
