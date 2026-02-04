Vorteilswelt
Biathlon

Österreichs Loipenjäger jubeln über zwei Stockerl

Salzburg
04.02.2026 14:47
Silber-Quartett: Fredrik Mühlbacher, Lisa Osl, Lea Rothschopf und Magnus Oberhauser (v. li.).
Silber-Quartett: Fredrik Mühlbacher, Lisa Osl, Lea Rothschopf und Magnus Oberhauser (v. li.).(Bild: Nordnes/IBU)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Die österreichischen Biathleten räumten am Mittwoch beim IBU Cup in Norwegen ab. Sowohl das Mixed-Quartett als auch das Single-Mixed-Duo durfte sich über den Silberrang bei den Wettbewerben in Sjusjön freuen.

Erfolgsmeldung der österreichischen Biathleten vom IBU Cup im norwegischen Sjusjön!

In der Mixed-Staffel liefen Fredrik Mühlbacher (HSV Saalfelden), der Kärntner Magnus Oberhauser, Lisa Osl aus Tirol sowie Lea Rothschopf (SC Kuchl) auf den zweiten Rang.

Das Quartett leistete sich nur vier Nachlader und musste sich am Ende nur Frankreich (Levet, Paturel, Galmace Paulin und Richard) um 14,7 Sekunden geschlagen geben. Der dritte Platz ging an die deutsche Auswahl (Rees, Kaiser, Kebinger, Braun).

Lesen Sie auch:
Franziska Preuß hat ihr Karriereende bekannt gegeben.
Biathletin verkündet
Gesamtweltcupsiegerin Preuß hört nach Saison auf
30.01.2026

Gejubelt wurde auch in der rot-weiß-roten Single-Mixed-Staffel. Lukas Haslinger (HSV Saalfelden) und die routinierte Kärntnerin Dunja Zdouc lagen bis zum letzten Schießen sogar in Führung, Zdouc brachte schlussendlich Platz zwei nach Hause.

Das Duo (sieben Nachlader) landete nur 20,9 Sekunden hinter Frankreich (Guiraud Poillot, Mengin), Rang drei sicherte sich Schweden (O. Andersson, S. Andersson).

