Peinliches Raiffeisen-Video löst Shitstorm aus

Shitstorm ausgelöst

So richtig lustig fanden das dann aber die wenigsten. Stattdessen hagelte es Kritik. Und zwar so viel, dass das Unternehmen das Video vom Netz nahm und sich entschuldigte: „Mit einem Social-Media-Reel haben wir Gewalt gegen Frauen verharmlost. Das ist falsch und dafür übernehmen wir Verantwortung. Wir sagen klar: Wir hören die Kritik. Wir nehmen sie ernst. Und wir nehmen uns selbst in die Pflicht. Eine Entschuldigung allein reicht hier nicht aus. Deshalb werden wir konkrete Schritte setzen.“