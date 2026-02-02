Transfer-Hammer? Rapid an zwei ÖFB-Legionären dran

Am 28. März 2021 wurde der damalige Rapidler mit 17 Jahren und 300 Tagen zum drittjüngsten Teamdebütanten (nach David Alaba und Hans Buzek) in der ÖFB-Geschichte. Weitere drei Kurzeinsätze kamen 2021 noch dazu. Er galt als „Juwel“ mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro, lief sogar im Zuge eines Leihgeschäfts neunmal für den FC Barcelona auf. Nun steht er womöglich vor einer Rückkehr nach Wien …