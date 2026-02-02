Transfer-Hammer? Rapid an zwei ÖFB-Legionären dran

Bahnt sich etwa ein doppelter grün-weißer Transfer-Paukenschlag an? Laut „Krone“-Infos ist Bundesliga-Krisenklub Rapid an den ÖFB-Legionären Andreas Weimann (34) und Yusuf Demir (22) dran.
Kehrt Andreas Weimann nach 18 Jahren nach Wien-Hütteldorf zurück? „Es gab Gespräche, er ist ein interessanter Spieler“, betont Rapids Sportchef Markus Katzer im Gespräch mit der „Krone“. „Es ist durchaus möglich, dass der Transfer zustande kommt.“
Der 26-fache österreichische Teamspieler steht aktuell bei Englands Zweitligist Derby County unter Vertrag. Für Weimann persönlich läuft es momentan aber nicht nach Wunsch. Wenn er noch auf Österreichs WM-Zug aufspringen will, braucht der Stürmer mehr Spielminuten. „Natürlich ist die WM in meinem Kopf. Das wäre eine große Sache für mich“, sagte Weimann zuletzt zur „Krone“.
Demir auf dem Abstellgleis – schlägt Rapid zu?
Neben Weimann beschäftigt sich Rapid auch mit Yusuf Demir. „Auch da führten wir bereits Gespräche. Es gibt sogar eine Option, dass uns der Deal nichts kostet“, verrät Katzer. Der Offensivmann hat bei Galatasaray Istanbul keine Zukunft mehr.
Vor rund fünf Jahren feierte Demir sein Teamdebüt für Österreich – bei Galatasaray versauerte er zuletzt oftmals nur auf der Bank bzw. auf der Tribüne. In der laufenden Saison kam er lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze, stand nur 125 Minuten auf dem Platz.
Am 28. März 2021 wurde der damalige Rapidler mit 17 Jahren und 300 Tagen zum drittjüngsten Teamdebütanten (nach David Alaba und Hans Buzek) in der ÖFB-Geschichte. Weitere drei Kurzeinsätze kamen 2021 noch dazu. Er galt als „Juwel“ mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro, lief sogar im Zuge eines Leihgeschäfts neunmal für den FC Barcelona auf. Nun steht er womöglich vor einer Rückkehr nach Wien …
