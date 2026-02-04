Erst Olympia-Bronze, dann Stenmarks Bezwinger

„Die Riesentorläufe waren damals noch ganz anders gesteckt. Dazu sind wir mit 2,10 Meter langen Ski ohne Taillierung gefahren. Den Ski haben wir immer hochheben müssen, wie ein Hund beim Gassigehen“, erklärt der Ex-Athlet. An ein Erlebnis mit zwei Sheriffs vor der Dopingkontrolle erinnert sich der Pinzgauer bis heute. „Die beiden haben mich an den Armen gepackt. Und weil ich nicht der Größte bin, habe ich dann kurzzeitig den Boden unter den Füßen verloren“, erzählt Enn, der kurz darauf im olympischen Slalom um nur sechs Hundertstel als Vierter das Stockerl verpasste.