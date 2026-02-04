Erst Olympia-Bronze, dann Stenmarks Bezwinger

Hans Enn fuhr beim olympischen Riesentorlauf in Lake Placid 1980 zur Bronzemedaille. Wenige Tage später beendete er die unglaubliche Siegesserie von Ingemar Stenmark im Weltcup. Im Rahmen der „Krone“-Olympiaserie blickte der Salzburger auf seine Karriere zurück.
„Beim Hans war immer schon Pulver dahinter.“ Das sagt Bartl Gensbichler über Sandkastenfreund Hans Enn. Beide sind in Hinterglemm aufgewachsen und früh Skirennen gefahren. Für Enn selbst war der Ehrgeiz ein „Geschenk Gottes. Ich war immer schon zielorientiert.“ Schon als Kind habe er davon geträumt, Skirennläufer zu werden. Einen gewichtigen Anteil daran, dass der Traum in Erfüllung ging, hatte sein Trainer Hans Hinterholzer. „Wenn ich nach der Schule eigentlich etwas mit meinen Freunden machen wollte, ist er hergekommen und hat mich zum Skifahren überredet“, sagt der 67-Jährige.
Riesentorlauffahrer „wie ein Hund beim Gassi“
1980 nahm Enn in Lake Placid (USA) zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil. Besonderheit: Damals fand der Riesentorlauf noch an zwei Tagen statt. Als Zweiter des ersten Durchgangs – Ingemar Stenmark lag auf Rang drei – hob es ihn im zweiten Lauf gleich zu Beginn aus. Am Ende stand er hinter Andreas Wenzel und Sieger Stenmark als Dritter auf dem Olympia-Stockerl, das zugleich auch WM-Bronze bedeutete.
„Die Riesentorläufe waren damals noch ganz anders gesteckt. Dazu sind wir mit 2,10 Meter langen Ski ohne Taillierung gefahren. Den Ski haben wir immer hochheben müssen, wie ein Hund beim Gassigehen“, erklärt der Ex-Athlet. An ein Erlebnis mit zwei Sheriffs vor der Dopingkontrolle erinnert sich der Pinzgauer bis heute. „Die beiden haben mich an den Armen gepackt. Und weil ich nicht der Größte bin, habe ich dann kurzzeitig den Boden unter den Füßen verloren“, erzählt Enn, der kurz darauf im olympischen Slalom um nur sechs Hundertstel als Vierter das Stockerl verpasste.
Geboren am: 10. Mai 1958 in Saalbach-Hinterglemm
Größter Olympia-Erfolg: Riesentorlauf-Bronze in Lake Placid 1980
Weitere Erfolge: Sechs Siege im Ski-Weltcup, 16 weitere Stockerlplätze, Zweiter im Riesentorlauf-Weltcup 1979/80
Zudem erinnert sich der frühere Fahrer des SC Saalbach-Hinterglemm noch genau an eine Begegnung mit Eric Heiden im Olympischen Dorf. Der US-Amerikaner gewann in Lake Placid in allen fünf Disziplinen im Eisschnelllauf die Goldmedaille. „Was der für Oberschenkel gehabt hat. Bist du narrisch!“, staunt Enn immer noch.
Heutzutage fahre ich sicher besser Ski als damals mit dem Material. Das ist mit den mittlerweile bestehenden Bedingungen nicht mehr zu vergleichen.
Hans Enn
Ex-Skirennläufer
Ein paar Tage nach den Spielen schlug der Österreicher in Waterville Valley eiskalt zurück. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren hieß der Sieger eines Riesentorlaufs nicht Ingemar Stenmark, der 14 Rennen in Folge gewonnen hatte – sondern Hans Enn. Der grinst: „Das taugt mir immer noch.“
Genauso wie die Tatsache, dass er als erster Österreicher einen Super-G gewann und auch beim legendären „Riesen“ in Adelboden triumphierte. „Damit ist er für mich einer der besten Riesentorläufer überhaupt“, streut Gensbichler seinem langjährigen Weggefährten Rosen.
Skifahrer hatte viel Pech mit Verletzungen
Dass es nicht zu noch mehr reichte, lag an seinem enormen Verletzungspech. Deshalb musste er 1991 mit 32 Jahren seine Karriere beenden. Davor hatte er sich bereits Schien- und Wadenbein gebrochen, dann durchbohrte ihm bei einem Autounfall ein Holzpfahl den Unterschenkel. Dennoch kam Enn immer wieder zurück.
„Alle haben mich Stehaufmännchen genannt“, sagt der Unternehmer, der heute Skitrainings in Hotels anbietet. Sein Credo damals wie heute lautet: „Auch wenn es ganz schlecht läuft, darfst du nie aufgeben und musst im Kopf ganz stark sein.“
