Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enn im Jahr 1980

Erst Olympia-Bronze, dann Stenmarks Bezwinger

Salzburg
04.02.2026 07:00
Hans Enn fuhr im Olympia-Riesentorlauf 1980 zu Bronze und ließ sich danach feiern.
Hans Enn fuhr im Olympia-Riesentorlauf 1980 zu Bronze und ließ sich danach feiern.(Bild: Krone KREATIV/Hans Enn)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Hans Enn fuhr beim olympischen Riesentorlauf in Lake Placid 1980 zur Bronzemedaille. Wenige Tage später beendete er die unglaubliche Siegesserie von Ingemar Stenmark im Weltcup. Im Rahmen der „Krone“-Olympiaserie blickte der Salzburger auf seine Karriere zurück. 

0 Kommentare

„Beim Hans war immer schon Pulver dahinter.“ Das sagt Bartl Gensbichler über Sandkastenfreund Hans Enn. Beide sind in Hinterglemm aufgewachsen und früh Skirennen gefahren. Für Enn selbst war der Ehrgeiz ein „Geschenk Gottes. Ich war immer schon zielorientiert.“ Schon als Kind habe er davon geträumt, Skirennläufer zu werden. Einen gewichtigen Anteil daran, dass der Traum in Erfüllung ging, hatte sein Trainer Hans Hinterholzer. „Wenn ich nach der Schule eigentlich etwas mit meinen Freunden machen wollte, ist er hergekommen und hat mich zum Skifahren überredet“, sagt der 67-Jährige.

Hans Enn und Bartl Gensbichler (re.) kennen sich von Kindesbeinen an.
Hans Enn und Bartl Gensbichler (re.) kennen sich von Kindesbeinen an.(Bild: Bartl Gensbichler)

Riesentorlauffahrer „wie ein Hund beim Gassi“
1980 nahm Enn in Lake Placid (USA) zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil. Besonderheit: Damals fand der Riesentorlauf noch an zwei Tagen statt. Als Zweiter des ersten Durchgangs – Ingemar Stenmark lag auf Rang drei – hob es ihn im zweiten Lauf gleich zu Beginn aus. Am Ende stand er hinter Andreas Wenzel und Sieger Stenmark als Dritter auf dem Olympia-Stockerl, das zugleich auch WM-Bronze bedeutete.

Das Podest im Riesentorlauf der Olympischen Spiele 1980: Sieger Ingemar Stenmark (Mitte), ...
Das Podest im Riesentorlauf der Olympischen Spiele 1980: Sieger Ingemar Stenmark (Mitte), Andreas Wenzel (rechts) und Hans Enn.(Bild: Hans Enn)
Der 67-Jährige fuhr damals mit Startnummer 6 im Olympia-Slalom auf den undankbaren vierten Rang.
Der 67-Jährige fuhr damals mit Startnummer 6 im Olympia-Slalom auf den undankbaren vierten Rang.(Bild: Hans Enn)

„Die Riesentorläufe waren damals noch ganz anders gesteckt. Dazu sind wir mit 2,10 Meter langen Ski ohne Taillierung gefahren. Den Ski haben wir immer hochheben müssen, wie ein Hund beim Gassigehen“, erklärt der Ex-Athlet. An ein Erlebnis mit zwei Sheriffs vor der Dopingkontrolle erinnert sich der Pinzgauer bis heute. „Die beiden haben mich an den Armen gepackt. Und weil ich nicht der Größte bin, habe ich dann kurzzeitig den Boden unter den Füßen verloren“, erzählt Enn, der kurz darauf im olympischen Slalom um nur sechs Hundertstel als Vierter das Stockerl verpasste.

Steckbrief Hans Enn

Geboren am: 10. Mai 1958 in Saalbach-Hinterglemm

Größter Olympia-Erfolg: Riesentorlauf-Bronze in Lake Placid 1980

Weitere Erfolge: Sechs Siege im Ski-Weltcup, 16 weitere Stockerlplätze, Zweiter im Riesentorlauf-Weltcup 1979/80

Zudem erinnert sich der frühere Fahrer des SC Saalbach-Hinterglemm noch genau an eine Begegnung mit Eric Heiden im Olympischen Dorf. Der US-Amerikaner gewann in Lake Placid in allen fünf Disziplinen im Eisschnelllauf die Goldmedaille. „Was der für Oberschenkel gehabt hat. Bist du narrisch!“, staunt Enn immer noch. 

Heutzutage fahre ich sicher besser Ski als damals mit dem Material. Das ist mit den mittlerweile bestehenden Bedingungen nicht mehr zu vergleichen.  

Hans Enn

Ex-Skirennläufer

Ein paar Tage nach den Spielen schlug der Österreicher in Waterville Valley eiskalt zurück. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren hieß der Sieger eines Riesentorlaufs nicht Ingemar Stenmark, der 14 Rennen in Folge gewonnen hatte – sondern Hans Enn. Der grinst: „Das taugt mir immer noch.“

Genauso wie die Tatsache, dass er als erster Österreicher einen Super-G gewann und auch beim legendären „Riesen“ in Adelboden triumphierte. „Damit ist er für mich einer der besten Riesentorläufer überhaupt“, streut Gensbichler seinem langjährigen Weggefährten Rosen.

Skifahrer hatte viel Pech mit Verletzungen
Dass es nicht zu noch mehr reichte, lag an seinem enormen Verletzungspech. Deshalb musste er 1991 mit 32 Jahren seine Karriere beenden. Davor hatte er sich bereits Schien- und Wadenbein gebrochen, dann durchbohrte ihm bei einem Autounfall ein Holzpfahl den Unterschenkel. Dennoch kam Enn immer wieder zurück.

Lesen Sie auch:
Michael Walchhofer mit seinen Trophäen. 
Michael Walchhofer:
„Vielleicht war mir Olympia nicht wichtig genug“
28.01.2026
Annemarie Moser-Pröll
Ski-Ikone: „Leuten durch Sport Freude gemacht“
01.02.2026

„Alle haben mich Stehaufmännchen genannt“, sagt der Unternehmer, der heute Skitrainings in Hotels anbietet. Sein Credo damals wie heute lautet: „Auch wenn es ganz schlecht läuft, darfst du nie aufgeben und musst im Kopf ganz stark sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
181.222 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
161.210 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
125.326 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf