Ski-Ikone: „Leuten durch Sport Freude gemacht“

Nach einer Olympia-Pause 1976 war Moser-Prölls Mission am Ende ihrer Karriere alles einem Ziel untergeordnet. „Ich wollte mit der Goldenen aufhören. Diesen Gedanken habe ich nie verloren“, erinnert sich die 72-Jährige an die Vorbereitung im Sommer auf die Saison 1979/80. Zur Unterstützung reisten viele bekannte Gesichter dann mit ihr nach Lake Placid. „15 Männer aus Kleinarl sind mitgeflogen. Darunter mein Mann, der Bürgermeister, auch ein Koch eines großen Hotels mitten in der Hauptsaison. Der hat zu seiner Mutter gesagt, dass er nur ein paar Tage weg ist. Letztendlich war er zwei Wochen drüben“, erinnert sich die Siegerin von 62 Weltcuprennen. Sie war die erste Fahrerin im Skizirkus, die einen Fanclub hatte. „Das waren alles Freunde. Die haben mich zum Olympiasieg getrieben.“