Pädagogin quälte Stiefkinder: „Aber ich liebe sie“

Jahrelange Misshandlungen

Beim Berufungsprozess am Dienstag in Salzburg zitierte die Senatsvorsitzende aus dem Akt: zum Essen gezwungen, den Kopf in die Regentonne gesteckt, mehrfach kalt abgeduscht, nackt an die Wand gestellt, tagelang im Zimmer eingesperrt, die Treppe heruntergestoßen, zu stundenlangem Herumstehen oder Kniebeugen bis zur Erschöpfung gezwungen – und regelmäßige Ohrfeigen. Die drei Opfer – zwei Mädchen und ein Bub – waren bei den Misshandlungen zwischen fünf und neun Jahre alt, passiert ist es zwischen 2009 und 2018.