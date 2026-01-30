Kreml stimmt jetzt Waffenruhe bis Sonntag zu

Ursprünglich sollte es am Sonntag ein Treffen in Abu Dhabi geben. Dieser Zeitplan könnte sich aber ändern, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Als Grund nannte er unter anderem Entwicklungen im Verhältnis zwischen den USA und dem Iran. Zudem sei es wichtig, dass alle vereinbarten Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend seien. US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor gesagt, die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner würden am Wochenende nicht nach Abu Dhabi reisen. Am vergangenen Wochenende hatten zuletzt erstmals wieder eine russische und ukrainische Delegation direkt verhandelt.