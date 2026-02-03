Steirerin wartete Stunden auf Heimfahrt aus Spital

Warum wurde die Fahrt nicht vor gereiht?

„So etwas darf nicht passieren, das ist ein No-Go!“, sagt das steirische Rote Kreuz auf Nachfrage. Man sei dem Fall nachgegangen. Die Wartezeit habe für die Seniorin sieben Stunden und 17 Minuten betragen. „Das ist eigentlich unentschuldbar“, heißt es, auch wenn man sich in der Zwischenzeit natürlich bei dem Paar persönlich entschuldigt hätte.

Tatsächlich hatte die Rettungsorganisation, die rund 600.000 Fahrten pro Jahr absolviert, vor Weihnachten selbst wegen Krankenständen mit Personalmangel zu kämpfen, die Tage waren Einsatz-intensiv. Rücktransporte werden dann nach hinten gereiht. Man überprüfe jetzt trotzdem, warum diese konkrete Fahrt nicht vorgereiht wurde. „Es ist ein Einzelfall, aber einer zu viel. Es tut uns sehr leid!“ Das Paar nahm die Entschuldigung an.