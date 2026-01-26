Doch noch Hoffnung für steirisches Spital?

Die angekündigten Umstrukturierungen am Landeskrankenhaus Bad Aussee haben in der Region für Unruhe gesorgt. Nach einer Großdemo in Graz kam es nun zu einem Gespräch zwischen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den Bürgermeistern des Ausseerlands.
Wundenlecken war in den letzten Tagen und Wochen bei den Bewohnern des Ausseerlands angesagt, nachdem bekannt wurde, dass das regionale Landeskrankenhaus um einiges früher als gedacht niedergefahren werden soll – wir haben berichtet.
Mit Trommeln und Trompeten wollten sie nach Graz fahren, die vielen zornigen Gegner der Gesundheitsreform, um so einmal mehr den Druck auf die blau-schwarzen Regierer zu erhöhen. Auch andere Protestaktionen waren längst in Planung.
Treffen in Liezener ÖVP-Bezirksbüro
Nun kam ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl überraschend zu einer Stippvisite in die Region. Am Montag traf er die Bürgermeister von Bad Aussee (Thomas Schönauer), Grundlsee (Franz Steinegger) und Altaussee (Gerald Loitzl) – allesamt Parteikollegen – in Liezen.
Der Tenor des Dialogs machte danach rasch die Runde: „Es war ein konstruktives Gespräch, der Landesrat hat uns zugesichert, dass eine Schließung der Abteilungen solange verschoben wird, bis alle Verträge mit dem LKH Bad Ischl unter Dach und Fach sind“, so Schönauer auf „Krone“-Nachfrage.
Auch Kornhäusl gab sich zufrieden: „Das Gespräch bot die Möglichkeit, so manches Missverständnis aufzuklären. Selbstverständlich muss der Vertrag mit Ischl fertig sein, bevor die Chirurgie in Aussee abgesiedelt werden kann.“ Weiterer Hoffnungsschimmer aus Sicht der Obersteirer: Das Leistungsspektrum der Ambulanz für Innere Medizin soll laut dem zuständigen Landesrat noch einmal überarbeitet beziehungsweise „präzisiert“ werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.