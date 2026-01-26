Doch noch Hoffnung für steirisches Spital?

Auch Kornhäusl gab sich zufrieden: „Das Gespräch bot die Möglichkeit, so manches Missverständnis aufzuklären. Selbstverständlich muss der Vertrag mit Ischl fertig sein, bevor die Chirurgie in Aussee abgesiedelt werden kann.“ Weiterer Hoffnungsschimmer aus Sicht der Obersteirer: Das Leistungsspektrum der Ambulanz für Innere Medizin soll laut dem zuständigen Landesrat noch einmal überarbeitet beziehungsweise „präzisiert“ werden.