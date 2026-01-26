Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Konstruktiver“ Dialog

Doch noch Hoffnung für steirisches Spital?

Steiermark
26.01.2026 15:55
Gegen den Plan, das LKH Bad Aussee herunterzufahren, regt sich enormer Widerstand.
Gegen den Plan, das LKH Bad Aussee herunterzufahren, regt sich enormer Widerstand.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Die angekündigten Umstrukturierungen am Landeskrankenhaus Bad Aussee haben in der Region für Unruhe gesorgt. Nach einer Großdemo in Graz kam es nun zu einem Gespräch zwischen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den Bürgermeistern des Ausseerlands. 

0 Kommentare

Wundenlecken war in den letzten Tagen und Wochen bei den Bewohnern des Ausseerlands angesagt, nachdem bekannt wurde, dass das regionale Landeskrankenhaus um einiges früher als gedacht niedergefahren werden soll – wir haben berichtet.

Mit Trommeln und Trompeten wollten sie nach Graz fahren, die vielen zornigen Gegner der Gesundheitsreform, um so einmal mehr den Druck auf die blau-schwarzen Regierer zu erhöhen. Auch andere Protestaktionen waren längst in Planung.

Erst kürzlich wurde in Graz wegen der drohenden Schließung des LKH Bad Aussee demonstriert.
Erst kürzlich wurde in Graz wegen der drohenden Schließung des LKH Bad Aussee demonstriert.(Bild: Christian Jauschowetz)

Treffen in Liezener ÖVP-Bezirksbüro
Nun kam ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl überraschend zu einer Stippvisite in die Region. Am Montag traf er die Bürgermeister von Bad Aussee (Thomas Schönauer), Grundlsee (Franz Steinegger) und Altaussee (Gerald Loitzl) – allesamt Parteikollegen – in Liezen.

Der Tenor des Dialogs machte danach rasch die Runde: „Es war ein konstruktives Gespräch, der Landesrat hat uns zugesichert, dass eine Schließung der Abteilungen solange verschoben wird, bis alle Verträge mit dem LKH Bad Ischl unter Dach und Fach sind“, so Schönauer auf „Krone“-Nachfrage.

Lesen Sie auch:
Landesrat Kornhäusl: „Ziel ist das erste Halbjahr 2026.“ 
Kein konkretes Datum
Chirurgie Bad Aussee: Aus noch im ersten Halbjahr
20.01.2026
Politik bleibt hart
Krankenhaus vor Demontage: Weitere Demos geplant
15.01.2026

Auch Kornhäusl gab sich zufrieden: „Das Gespräch bot die Möglichkeit, so manches Missverständnis aufzuklären. Selbstverständlich muss der Vertrag mit Ischl fertig sein, bevor die Chirurgie in Aussee abgesiedelt werden kann.“ Weiterer Hoffnungsschimmer aus Sicht der Obersteirer: Das Leistungsspektrum der Ambulanz für Innere Medizin soll laut dem zuständigen Landesrat noch einmal überarbeitet beziehungsweise „präzisiert“ werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
256.432 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
229.149 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.194 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf