Nach Todesfall: Clinch um neuen Notarztstützpunkt

Der tragische Tod eines 19-Jährigen am Buchauer Sattel im vergangenen Herbst hat die Diskussion über die notärztliche Versorgung in der Steirischen Eisenstraße erneut angefacht. Die SPÖ nahm den Vorfall zum Anlass, um beim zuständigen ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl die Einrichtung eines eigenen Notarztstützpunkts für die entlegene Region zu fordern. Unterstützt wird dieses Anliegen auch von Ärzten aus der Region sowie von der Rotkreuz-Bezirksstelle Liezen, wir haben berichtet.