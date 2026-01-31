Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖVP erteilt Abfuhr

Nach Todesfall: Clinch um neuen Notarztstützpunkt

Steiermark
31.01.2026 08:33
Fällt die Flugrettung in der Region Eisenstraße wetterbedingt aus – was gerade jetzt regelmäßig ...
Fällt die Flugrettung in der Region Eisenstraße wetterbedingt aus – was gerade jetzt regelmäßig vorkommt –, kann es im Ernstfall lebensgefährlich werden.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Der tragische Tod eines 19-Jährigen am Buchauer Sattel hat eine politische Debatte über die Notfallversorgung in der Region Steirische Eisenstraße ausgelöst. Der Forderung nach einem eigenen Notarztstützpunkt erteilt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) eine Abfuhr – seine aktuelle Argumentation sorgt jedoch für Irritation.

0 Kommentare

Der tragische Tod eines 19-Jährigen am Buchauer Sattel im vergangenen Herbst hat die Diskussion über die notärztliche Versorgung in der Steirischen Eisenstraße erneut angefacht. Die SPÖ nahm den Vorfall zum Anlass, um beim zuständigen ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl die Einrichtung eines eigenen Notarztstützpunkts für die entlegene Region zu fordern. Unterstützt wird dieses Anliegen auch von Ärzten aus der Region sowie von der Rotkreuz-Bezirksstelle Liezen, wir haben berichtet.

Zitat Icon

Ein eigener Stützpunkt ist die einzige Möglichkeit für eine gesicherte notärztliche Versorgung. Auch ein Hubschrauber bietet keine Gewissheit. 

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz

Bild: SPÖ Stmk.

Todesursache unklar
Dennoch reagiert man einmal mehr ablehnend. In einer schriftlichen Anfragebeantwortung, die der „Krone“ vorliegt, argumentiert Kornhäusl, der Tod des jungen Mannes sei auf einen „plötzlichen Herztod“ zurückzuführen und damit kein Beleg für eine mangelhafte Notfallversorgung. Jedoch: Eine Obduktion, die diese Diagnose zweifelsfrei bestätigen würde, wurde angeblich nicht durchgeführt.

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ)
Nach „Krone“-Berichten
Zwei Tote: Kunasek beruft Landes-Sanitätsrat ein
29.10.2025
Tragödie am Land
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
24.10.2025

Zusätzliche Irritationen löst in diesem Zusammenhang die Kritik des Landesrats an einem Bericht der Rotkreuz-Ortsstelle St. Gallen aus. Diese Ortsstelle existiert in der Steiermark nämlich gar nicht. Da stellt sich die berechtigte Frage: Fallen politische Entscheidungen vor allem am Schreibtisch in Graz?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
219.818 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
181.547 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
131.323 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf