„Schwebende“ Spielhalle bringt Schüler in Bewegung

Die Optik dominieren wird ein umlaufendes Fensterband, das für ausreichend natürliche Belichtung sorgt und der Halle eine schwebende Anmutung verleiht. Eine schützende Netzfassade im obersten Bereich des Baukörpers dient zudem als Beschattung gegen sommerliche Hitze. Die Bundesimmobiliengesellschaft investiert rund zehn Millionen Euro in das Großprojekt, das im zweiten Quartal 2027 fertiggestellt werden soll. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch gleich die bereits bestehende Turnhalle an die neuesten Anforderungen und Normen angepasst, technisch optimiert und auch barrierefrei gemacht.