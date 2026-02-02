Vorteilswelt
Projekt in Hollabrunn

„Schwebende“ Spielhalle bringt Schüler in Bewegung

Niederösterreich
02.02.2026 09:15
Schon die Visualisierungen versprechen: In diesem Projekt stecken viele innovative Ideen.
Schon die Visualisierungen versprechen: In diesem Projekt stecken viele innovative Ideen.(Bild: Pittino & Ortner ZT GmbH)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Eine auch architektonisch außergewöhnliche Ballspiel-Halle, die als „schwebender Zubau“ errichtet wird, soll die Schüler des HTL in Hollabrunn zu mehr Bewegung anspornen, andererseits aber auch als Treffpunkt der besonderen Art dienen. Denn auf dem begrünten Dach entsteht eine „Outdoor-Ruhezone“ für die fast 1200 Jugendlichen.

Die Optik dominieren wird ein umlaufendes Fensterband, das für ausreichend natürliche Belichtung sorgt und der Halle eine schwebende Anmutung verleiht. Eine schützende Netzfassade im obersten Bereich des Baukörpers dient zudem als Beschattung gegen sommerliche Hitze. Die Bundesimmobiliengesellschaft investiert rund zehn Millionen Euro in das Großprojekt, das im zweiten Quartal 2027 fertiggestellt werden soll. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch gleich die bereits bestehende Turnhalle an die neuesten Anforderungen und Normen angepasst, technisch optimiert und auch barrierefrei gemacht.

Zuversicht für eine sportliche, bewegte Zukunft herrschte beim Spatenstich in Hollabrunn.
Zuversicht für eine sportliche, bewegte Zukunft herrschte beim Spatenstich in Hollabrunn.(Bild: Makus Schieder)

Spatenstich für Projekt, das Mitte 2027 fertig sein soll
Lob und Anerkennung für das Projekt gab es beim Spatenstich: „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Sport und Bewegung neben körperlichen auch geistige Fähigkeiten stärken. Die neue Ballspielhalle ist eine wertvolle Investition in die Bildungslandschaft Niederösterreichs. Hier finden die Schüler einen wichtigen Ausgleich zum Schulalltag“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Niederösterreich

