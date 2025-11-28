Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TÜV-Preis verliehen

Schüler schufen „Vorhersage“ für Elektronikbrände

Niederösterreich
28.11.2025 13:00
Die beiden Diplomanden holten beim TÜV Austria.Preis 2025 den 1. Platz für ihre HTL Hollabrunn, ...
Die beiden Diplomanden holten beim TÜV Austria.Preis 2025 den 1. Platz für ihre HTL Hollabrunn, Lehrer und Betreuer gratulierten.(Bild: TÜV Austria / Richard Tanzer)

Diplomarbeiten sind im technischen Bereich oft der Grundstein für neue Systeme oder Geräte. Bei Timon Germin und Timo Perzi, Schüler der HTL Hollabrunn, ist das der Fall: Für ihr Projekt  „KI gegen Brandgefahr im Stromkreis“ erhielten sie nicht nur den TÜV Austria-Preis – die Entwicklung soll bald auch in Serienreife gehen.

0 Kommentare

Wo herkömmliche Schutzgeräte an ihre Grenzen stoßen, kommen zwei Diplomanden der HTL Hollabrunn, Zweig Elektronik und Elektrotechnik, zum Einsatz: Timon Germin und Timo Perzi holten sich mit ihrem „AFDD“ (Arc Fault Detection Device) den 1. Platz beim renommierten TÜV-Austria- Preis 2025. Damit setzten sie sich gegen 55 Projekte aus österreichweit 22 HTLs durch. Die Diplomarbeit der beiden ist derart innovativ, dass die Eaton Industries Austria bereits an der Weiterentwicklung des Systems für die Marktreife arbeitet.

Lesen Sie auch:
HTL-Lehrbetreuer Michsel Wiehsböck ist stolz auf seine „Schützlinge“ Timon Germin und Timo Perzi ...
KI & Elektrosicherheit
HTL-Diplomarbeit am Sprung in die Serienproduktion
30.06.2025
Spielgerät restauriert
In HTL rollten Flipper-Kugeln für den guten Zweck
25.07.2025

Künstliche Intelligenz reagiert blitzschnell bei „Lichtbögen“
Kernstück der Entwicklung ist eine Software, die mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt, ob sogenannte „Schaltlichtbögen“, die bei elektronischen Vorgängen entstehen, in ihrer Entstehung so stark sind, dass es in dem Elektronikteil zu einem Brand kommen könnte. Dann nämlich unterbricht eine Schutzschaltung blitzschnell den Stromkreis, bevor Feuer ausbricht. Herkömmliche Geräte dieser Sparte stoßen hier zumeist an ihre Grenzen. Zahlreiche Testreihen haben ergeben, dass die Erkennungsrate durch KI und Hochfrequenz wirksamer als bei vergleichbaren Standard-Vorrichtungen ist. Übergeben wurde der Preis in Form von 5000 Euro vor mehr als 300 Gästen in der TU Wien.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.046 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.872 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.574 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Außenpolitik
„Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen“
626 mal kommentiert
Russlands Präsident Wladimir Putin kann einen Angriff gegen Europa laut eigener Aussage ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf