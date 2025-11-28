Schüler schufen „Vorhersage“ für Elektronikbrände

Künstliche Intelligenz reagiert blitzschnell bei „Lichtbögen“

Kernstück der Entwicklung ist eine Software, die mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt, ob sogenannte „Schaltlichtbögen“, die bei elektronischen Vorgängen entstehen, in ihrer Entstehung so stark sind, dass es in dem Elektronikteil zu einem Brand kommen könnte. Dann nämlich unterbricht eine Schutzschaltung blitzschnell den Stromkreis, bevor Feuer ausbricht. Herkömmliche Geräte dieser Sparte stoßen hier zumeist an ihre Grenzen. Zahlreiche Testreihen haben ergeben, dass die Erkennungsrate durch KI und Hochfrequenz wirksamer als bei vergleichbaren Standard-Vorrichtungen ist. Übergeben wurde der Preis in Form von 5000 Euro vor mehr als 300 Gästen in der TU Wien.