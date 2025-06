HTL-Diplomarbeit am Sprung in die Serienproduktion

Elektronik-Experten zeigten es der bundesweiten Schülerkonkurrenz

Bei ihrer herausragenden Diplomarbeit (Kategorie: „Connected Living“) geht es um die Sicherheit im Bereich elektrischer Anlagen: Das findige Technik-Duo konstruierte ein System, das mithilfe künstlicher Intelligenz arbeitet. Es erkennt sogenannte „Lichtbögen“ zuverlässig und kann es auch von eher harmlosen Vorfällen in elektrischen Anlagen unterscheiden. Der Partner des Projektes „Eaton Industries Austria“ war von der Lösung derart begeistert, dass man das Produkt der beiden HTL-Absolventen weiterentwickeln und in der Folge auch zur Marktreife führen will. Die Schnelligkeit sowie Lernfähigkeit des Systems mit Bezug zur Elektroniksicherheit überzeugte besonders.