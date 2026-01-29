ICE will sich auf gezielte Einsätze konzentrieren

Minneapolis und St. Paul seit Wochen im Ausnahmezustand

Die Region um die Städte Minneapolis und St. Paul befindet sich seit Wochen im Ausnahmezustand. Trump hatte rund 3.000 schwer bewaffnete Mitarbeiter von ICE und der Grenzschutzbehörde Border Patrol in das Gebiet beordert, um unter dem Namen „Operation Metro Surge“ eine Abschiebeoffensive vorzunehmen. Die Spannungen eskalierten, nachdem die 37-jährige Renee Good am 7. Jänner von einem ICE-Mitarbeiter am Steuer ihres Autos erschossen wurde. Die öffentliche Empörung wuchs weiter nach den tödlichen Schüssen auf den Krankenpfleger Alex Pretti am vergangenen Samstag. Beide waren Staatsangehörige der USA.