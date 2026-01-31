Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diversion angenommen

Geldstrafe für Lkw-Lenker nach Einsturz von Brücke

Oberösterreich
31.01.2026 06:00
Ein 50 Tonnen schweres Teil der Fußgängerbrücke wurde beim Unfall abgerissen.
Ein 50 Tonnen schweres Teil der Fußgängerbrücke wurde beim Unfall abgerissen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Nach einem lebensgefährlichen Unfall im Sommer 2025 in Linz-Auwiesen kam ein Lkw-Lenker, der offenbar eine Höhenbeschränkung missachtet hatte, nun mit einer Diversion davon. Dem 22-Jährigen bleibt damit eine Vorstrafe erspart. 

0 Kommentare

Das folgenschwere Unglück hatte sich am 16. Juli 2025 gegen 9 Uhr in der Gabesstraße in Linz-Auwiesen zugetragen. Ein mit zwei jungen Mühlviertlern besetzter Lkw war unter einer querenden Fußgängerbrücke durchgefahren – mit verheerenden Auswirkungen. Denn ein am Fahrzeug montierter Kranaufleger rammte den 40 Jahre alten Steg aus Stahlbeton, hob ihn aus den Angeln und brachte ihn zum Einsturz.

Der Brückenteil stürzte auf das Führerhaus des Lkw.
Der Brückenteil stürzte auf das Führerhaus des Lkw.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Der 50 Tonnen schwere Brückenteil krachte genau in die Fahrerkabine, verfehlte die Insassen nur knapp. Der 22-jährige Lenker aus Arnreit und sein 18-jähriger Kollege aus Lembach am Beifahrersitz wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Ihre Rettung verlief schwierig und langwierig. Erst nach zwei Stunden konnte der Fahrer, 45 Minuten später der Beifahrer geborgen werden. Ein mobiles OP-Team stand vor Ort im Einsatz.

Lesen Sie auch:
Es dauerte mehrere Stunden, bis die beiden Insassen aus dem Lkw befreit werden konnten
Warum passierte Unfall
Brücken-Drama: Gutachten entscheiden über Anklage
29.07.2025
Zustand stabil
Arbeiter nach Brückendrama außer Lebensgefahr
17.07.2025
Insassen eingeklemmt
50-Tonnen-Brücke stürzte auf Fahrerkabine von Lkw
16.07.2025

Beide Männer wurden auf die Intensivstation des Kepler Uniklinikums (KUK) nach Linz gebracht und operiert. Sie überlebten, leiden aber heute noch an den Folgen des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft Linz leitete gegen den Lkw-Lenker ein Ermittlungsverfahren ein. Dem Mühlviertler wurde vorgeworfen, ein bestehendes Fahrverbot für Automobile mit mehr als 3,6 Metern Höhe ignoriert zu haben.

Der Lenker argumentierte, dass die Höhenbeschränkung schwer lesbar war.
Der Lenker argumentierte, dass die Höhenbeschränkung schwer lesbar war.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Der junge Mann rechtfertigte sich damit, dass das Verkehrsschild mit einem Pickerl überklebt und daher auch nicht ausreichend sichtbar gewesen sei. Allerdings kam ein Sachverständiger zu dem Schluss, dass der Aufkleber so platziert gewesen war, dass der Lenker den Inhalt trotzdem erkennen hätte können und eine Durchfahrt für sein 4,2 Meter hohes Gefährt natürlich nicht gestattet war.

Zitat Icon

Der 4,2 Meter hohe Lkw samt Kranaufbau war für diese Brückenunterführung eindeutig zu hoch. Dem Lenker ist eine Diversion angeboten worden, die er auch annahm.

Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz

Dem bisher völlig unbescholtenen 22-Jährigen wurde eine Diversion angeboten, in die er nun einwilligte. Er musste eine Geldstrafe in Höhe von 2495 Euro bezahlen und bleibt damit strafrechtlich auch weiterhin unbescholten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
216.955 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
167.409 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
130.966 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Oberösterreich
Diversion angenommen
Geldstrafe für Lkw-Lenker nach Einsturz von Brücke
ÖFB-Cup im Ticker
SV Ried gegen den SK Rapid – ab 17.30 Uhr LIVE
Wilderer-Gschnas
Es war wieder eine Trachten-Party der Superlative
Nach LASK-Triumph
Kühbauer: „Es war nichts für schwache Nerven!“
Derby gegen BW Linz
3:2 nach 0:2! LASK steht im ÖFB-Cup-Halbfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf