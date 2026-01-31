Geldstrafe für Lkw-Lenker nach Einsturz von Brücke

Der junge Mann rechtfertigte sich damit, dass das Verkehrsschild mit einem Pickerl überklebt und daher auch nicht ausreichend sichtbar gewesen sei. Allerdings kam ein Sachverständiger zu dem Schluss, dass der Aufkleber so platziert gewesen war, dass der Lenker den Inhalt trotzdem erkennen hätte können und eine Durchfahrt für sein 4,2 Meter hohes Gefährt natürlich nicht gestattet war.