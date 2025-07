Arbeiter nach Brückendrama außer Lebensgefahr

Fordernder Einsatz

Für die Einsatzkräfte war der Unfall sehr arbeitsintensiv und fordernd. Insgesamt rund 50 Leute der Linzer Berufsfeuerwehr sowie der FF Ebelsberg und FF Steyr standen am Mittwoch am Einsatzort. „Unsere erste Aufgabe war es, die Umgebung zu sichern, also zu schauen, dass die Brücke nicht weiter abrutscht bzw. sich der Lastwagen nicht bewegt“, erklärt Wolfgang Eßl, stellvertretender Branddirektor der Stadt Linz. Dafür waren insgesamt vier Kranfahrzeuge nötig, zudem hydraulische Rettungsgeräte.

Der Einsatz sei auch für die Feuerwehrleute nicht ungefährlich gewesen. Eßl beschreibt das so: „Jeder geht mit offenen Augen an die Unfallstelle heran. Ein Restrisiko ist aber nicht vermeidbar, und bei derart großem Gewicht werden besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen.“