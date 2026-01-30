Warum Behörde Dauer-Demos nicht verbieten kann

„Wie immer. Eine kleine, nicht allzu helle Gruppe tanzt der schweigenden Mehrheit auf der Nase herum und kommt sich ordentlich gut dabei vor.“ Mit diesen Worten tut ein „Krone“-Leser seinen Ärger kund, nachdem bekannt geworden ist, dass die sonntäglichen Dauer-Proteste in Steyr noch für 14 weitere Jahre angemeldet sind – wobei eine Anmeldung völlig ausreicht, denn genehmigt werden müssen die Protestaktionen nicht, wie das Polizeikommissariat Steyr auf Nachfrage mitteilt.