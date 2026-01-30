Mini-Gecko tauchte in Gepäckstück von Wienern auf

Einen blinden Passagier fanden zwei Wiener, die aus ihrem Urlaub in Bulgarien zurückkamen. Der winzige Gecko war unerkannt ins Gepäck geklettert. Tierfreunde kümmerten sich um die kleine Eidechse und brachten sie zu Spezialisten im Tierheim.
Vorab: Dem kleinen grünen Gecko – er ist nicht viel größer als ein Fingerglied eines erwachsenen Menschen – geht es den Umständen entsprechend gut. Er dürfte die Reisestrapazen, die er über sich ergehen lassen musste, ziemlich gut überstanden haben. „Er frisst und verhält sich unauffällig“, bestätigt Barbara Ferber vom Tierheim „Leo of Hope“, wo sich der Gecko nun erholt, gegenüber der „Krone“.
Tierheim freut sich über Spenden
Zwei Wiener hatten ihn in ihrem Fluggepäck gefunden, als sie aus Bulgarien zurückgekehrt waren. Überfordert waren sie mit der Situation offenbar aber nicht. Sie brachten das kleine Reptil vorsichtig zum Tiergeschäft „Tier & Wir“ in Penzing. Die Verkäuferin nahm den Gecko entgegen und kontaktierte das auf Reptilien, Amphibien und Wirbellose spezialisierte Tierheim in der Landstraße. Um weiter gestrandete Tiere versorgen zu können, bittet man bei „Leo of Hope“ um Spenden für Futter und Co. Konto: Leo of Hope Exoten Tierheim, IBAN: AT94 1200 0100 4207 9748.
