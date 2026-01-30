Mini-Gecko tauchte in Gepäckstück von Wienern auf

Tierheim freut sich über Spenden

Zwei Wiener hatten ihn in ihrem Fluggepäck gefunden, als sie aus Bulgarien zurückgekehrt waren. Überfordert waren sie mit der Situation offenbar aber nicht. Sie brachten das kleine Reptil vorsichtig zum Tiergeschäft „Tier & Wir“ in Penzing. Die Verkäuferin nahm den Gecko entgegen und kontaktierte das auf Reptilien, Amphibien und Wirbellose spezialisierte Tierheim in der Landstraße. Um weiter gestrandete Tiere versorgen zu können, bittet man bei „Leo of Hope“ um Spenden für Futter und Co. Konto: Leo of Hope Exoten Tierheim, IBAN: AT94 1200 0100 4207 9748.