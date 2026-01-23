Gecko kletterte in Hotelküche aus Erdbeerpackung

Ein blinder Passagier erstaunte das Küchenteam eines Familienhotels in Gosau (OÖ). Mitten in der Erdbeerpackung saß ein kleiner Gecko aus Griechenland. Zwei Niederösterreicher brachten die Eidechse, die soweit wohlauf ist, ins Exoten-Tierheim nach Wien.
In Lebensmittelverpackungen wurden bekanntlich schon alle möglichen Tiere gefunden. Vor wenigen Tagen staunten auch die Küchenmitarbeiter eines Familienhotels in Gosau (OÖ) nicht schlecht. Als der Koch gerade eine Packung Erdbeeren aus Griechenland öffnen wollte, stieß er auf einen kleinen Gecko.
Erst dachte der Gastronom wohl, dass das Tier tot sei. Doch die Eidechse – es handelt sich um einen Europäischen Halbfinger – hatte zwar in der Panik einen Teil des Schwanzes abgeworfen, war aber quicklebendig.
Niederösterreicher chauffierten Gecko nach Wien
Die Hotelmitarbeiter setzten den Gecko vorsichtig in eine Wanne, riefen das Exoten-Tierheim „Leo of Hope“ in Wien. Ein Pärchen aus Ternitz (NÖ) erklärte sich bereit, den kleinen blinden Erdbeer-Passagier mit dem Auto nach Wien zu bringen. Dort wird es nun aufgepäppelt.
