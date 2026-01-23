Gecko kletterte in Hotelküche aus Erdbeerpackung

Niederösterreicher chauffierten Gecko nach Wien

Die Hotelmitarbeiter setzten den Gecko vorsichtig in eine Wanne, riefen das Exoten-Tierheim „Leo of Hope“ in Wien. Ein Pärchen aus Ternitz (NÖ) erklärte sich bereit, den kleinen blinden Erdbeer-Passagier mit dem Auto nach Wien zu bringen. Dort wird es nun aufgepäppelt.