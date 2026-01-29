Vorteilswelt
Message, Macht, Medien

Horx: „Habe seit US-Wahl alles in Gold gesteckt“

Wirtschaft
29.01.2026 05:00
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

In der neuen Folge „Message, Macht, Medien“ ist Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx bei krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann zu Gast. Er erklärt, warum künstliche Intelligenz weniger Auswirkungen haben wird als angenommen, warum uns Politik, Klima, Migration und soziale Medien heute besonders überfordern, und warum „starke Männer“ ein Revival erleben. Einer von ihnen brachte Horx nämlich dazu, alles auf Gold zu setzen.

Horx sieht Zukunftsforschung vor allem als Analyse der Gegenwart. Viele aktuelle Krisen wirken dramatischer, weil sie im Netz ständig präsent sind: „Es ist eine Wahrnehmungskrise. Früher haben Sie nicht jede Katastrophe auf dem ganzen Planeten im Liveticker mitverfolgen können.“

Auch deswegen plädiert der Forscher und „Krone“-Kolumnist für stärkere Regulierungen der sozialen Medien, etwa bei Altersbeschränkungen für unter 16-Jährige. Ein weiteres Zukunftsthema, künstliche Intelligenz, werde weniger umstürzend wirken als oft angenommen – es wird „ein Werkzeug bleiben, dass die menschliche Kreativität nicht ersetzen kann“. 

Der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx ist zu Gast und spricht mit krone.tv-Podcaster ...
Der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx ist zu Gast und spricht mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über eine Welt im Dauerkrisenmodus.(Bild: Imre Antal)
Der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx ist zu Gast und spricht mit krone.tv-Podcaster ...
Der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx ist zu Gast und spricht mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über eine Welt im Dauerkrisenmodus.(Bild: Imre Antal)
Der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx ist zu Gast und spricht mit krone.tv-Podcaster ...
Der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx ist zu Gast und spricht mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über eine Welt im Dauerkrisenmodus.(Bild: Imre Antal)

Politische Phänomene, wie der Aufstieg rechter Parteien oder „starker Männer“ wertet er als Gegentrend auf die Demokratisierung der letzten 50 Jahre: „Wie wir alle wissen, ist Demokratie auch anstrengend: Es gibt immer Konflikte, Streitereien, Kompromisse. Das ist anstrengend. In einer so komplexen Weltlage ist es nachvollziehbar, dass es dieses Bedürfnis gibt.“

Einer dieser „starken Männer“ ist US-Präsident Donald Trump. Horx meidet seinen Namen bewusst – sein Neujahrsvorsatz 2026: „Weil er wie ein Troll aus den norwegischen Mythen ist. Je mehr man über ihn spricht, desto größer wird er.“

In Bezug auf Putins Ukraine-Krieg sieht Horx sogar eine Chance für die EU: „Diese Krise zwingt Europa, seine Rolle neu zu verhandeln.“ Bei Migration warnt der Forscher vor Parallelgesellschaften: „Man kann nicht endlos tolerant gegenüber Intoleranz sein – sonst schafft man sich irgendwann ab.“ 

Insgesamt befinde sich die Gesellschaft in einer Übergangsphase – die größte Gefahr sei nicht die Wirtschaft, sondern Einsamkeit und Polarisierung: „Wir befinden uns gerade in einer sozialen Rezession.“

Kann der Zukunftsforscher Anlegetipps geben? „Rein rechtlich darf ich das gar nicht. Aber ich kann sagen, mit der Wahl des Mannes, dessen Namen ich nicht nennen werde, habe ich alles in Gold gesteckt.“

Den ganzen Podcast zur Folge „Blick in die Glaskugel: Prognosen, Trends und der nächste große Hype“ können Sie hier anhören:

Oder hier als Video-Podcast streamen:

Alle Folgen von „Message Macht Medien“ können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören. Oder auf krone.tv – immer am Donnerstag um 21.15 Uhr anschauen!

