Goldpreis: Diese Marke halten Experten für möglich

Neunter Handelstag im Plus erwartet

Sollte Gold am Donnerstag erneut zulegen, wäre es der neunte Handelstag in Folge im Plus. Seit Mitte Jänner zog der Kurs um etwas mehr als 900 Dollar oder rund 20 Prozent an. Seit Ende 2025 ist Gold bereits wieder um fast 29 Prozent teurer geworden, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war. Gold bleibt damit eine der gefragtesten Anlageklassen.

Die Feinunze Gold ist bereits den meisten Jahresprognosen enteilt. Die Deutsche Bank hält nun einen Anstieg auf 6000 Dollar noch in diesem Jahr für möglich, genauso Nigel Green von DeVere. Während US-Präsident Donald Trump niedrige Zinsen in Aussicht stellt, wird am Markt unter anderem die polnische Notenbank als Käufer ausgemacht.