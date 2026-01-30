UN-Chef: ICE-Beamte müssen sich zurückhalten

Beamte der US-Einwanderungsbehörde gehen bei ihren Einsätzen äußerst brutal vor. UN-Generalsekretär António Guterres die Einsatzkräfte zu Zurückhaltung auf. „Das Recht, zu demonstrieren, sehen wir als essenzielles Recht an“, erklärte Guterres vor Journalisten in New York.
„Und hier, wie in anderen Teilen der Welt, ist es essenziell, dass die Polizei und andere Einsatzkräfte unverzichtbare Zurückhaltung ausüben, um zu verhindern, dass Demonstranten für ihre Aktivitäten mit dem Leben bezahlen“, betonte er weiter.
Zwei US-Bürger von ICE-Beamten getötet
US-Präsident Donald Trumps Regierung hat Tausende Bundesbeamte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt, um ihre rigorose Abschiebepolitik durchzusetzen. In Minneapolis stieß das Vorgehen gegen Migranten auf massiven Widerstand der Bevölkerung. Nach tödlichen Schüssen der Einsatzkräfte auf zwei US-Bürger weiteten sich die Empörung und die Proteste landesweit aus. Das Weiße Haus hat Untersuchungen angekündigt, an deren Unabhängigkeit es allerdings Zweifel gibt.
UN-Chef Guterres sagte bei seiner traditionellen Jahresauftaktpressekonferenz, er hoffe, dass die „im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft“ angekündigten Untersuchungen zu Ergebnissen führen würden.
