„Bitte hängt keine toten Krähen als Köder auf“

Tierschützer sind verärgert über eine makabere Maßnahme, die ein Bauer in Gaspoltshofen getroffen hatte. Diese Aktion war auch gesetzlich nicht erlaubt. Die Behörde will den Landwirt vorerst aber nicht strafen, sondern setzt noch auf Aufklärung.
„Die Jägerschaft brüstet sich gerne mit Respekt vor den Tieren. Dieses Verhalten würden wir jedoch als entwürdigend, respektlos und schrecklich beschreiben“, richten Tierschützer eine E-Mail an die „Krone“ und schicken Bilder von toten Krähen, die in Gaspoltshofen an Pfählen neben Siloballen hängen.
„Grundsätzlich wirkt diese Abschreckung, weil Krähen dann einen Bogen um dieses Gebiet machen und die Siloballen nicht mehr aufhacken. Aber das Vorgehen ist verboten“, erklärt Christopher Böck vom Landesjagdverband.
Auch bei der Bezirkshauptmannschaft Eferding-Grieskirchen wurde der Fall schon angezeigt. Man setzt hier aber auf Aufklärung und verzichtet auf die Einleitung eines Strafverfahrens. Erklärung: Die Krähen waren von einem Jäger legal erlegt und an den Bauern weitergegeben worden, der sie dann zur Abwehr weiterer „Angriffe“ auf die Siloballen aufhängte.
Vogelschnäbel zerstören Siloballen
Hintergrund ist, dass die Krähen gerne die luftdicht verschweißten Futterballen aufpicken. Durch Lufteintritt kann es dann zur Fäulnis kommen, die Ballen sind dann unbrauchbar. „Die geschossenen Krähen müssen entsorgt werden. Das Aufhängen zur Abschreckung ist nicht mehr erlaubt. Das hat die Oberbehörde auch so festgestellt, und wir informieren die Jägerschaft“, heißt es von der Bezirkshauptmannschaft.
Der Abschuss der Krähen durch Jäger ist legal. Das Aufhängen toter Tiere wäre zwar sinnvoll, weil weitere Tiere vergrämt werden würden, aber es ist verboten.
Wildbiologe Christopher Böck, Landesjagdverband OÖ
Bild: Landesjagdverband OÖ
19.000 Tötungen
In Oberösterreich wird der Bestand von Rabenkrähen auf etwa 100.000 Stück geschätzt. Pro Jahr werden rund 19.000 Stück erlegt. Die Vögel sind Allesfresser, aber auch als Räuber aktiv und attackieren vor allem während der Brutzeit Eier und Junge anderer Vögel oder junge Hasen.
