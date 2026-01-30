„Bitte hängt keine toten Krähen als Köder auf“

Auch bei der Bezirkshauptmannschaft Eferding-Grieskirchen wurde der Fall schon angezeigt. Man setzt hier aber auf Aufklärung und verzichtet auf die Einleitung eines Strafverfahrens. Erklärung: Die Krähen waren von einem Jäger legal erlegt und an den Bauern weitergegeben worden, der sie dann zur Abwehr weiterer „Angriffe“ auf die Siloballen aufhängte.



Vogelschnäbel zerstören Siloballen

Hintergrund ist, dass die Krähen gerne die luftdicht verschweißten Futterballen aufpicken. Durch Lufteintritt kann es dann zur Fäulnis kommen, die Ballen sind dann unbrauchbar. „Die geschossenen Krähen müssen entsorgt werden. Das Aufhängen zur Abschreckung ist nicht mehr erlaubt. Das hat die Oberbehörde auch so festgestellt, und wir informieren die Jägerschaft“, heißt es von der Bezirkshauptmannschaft.