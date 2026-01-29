Zwei Buben legten am Bahnhof Nenzing Feuer

Am Donnerstagmorgen um 3 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass vom Bahnhof Nenzing schon seit einiger Zeit lautes Schreien und ein Klopfgeräusch zu vernehmen sind. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war schnell klar, was dort vor sich ging: Zwei Burschen im Alter von zwölf und 13 Jahren trieben am Bahnhof ihr Unwesen.