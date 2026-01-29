Zwei Buben legten am Bahnhof Nenzing Feuer

Zu einem Fall von Vandalismus kam es in den frühen Donnerstagmorgenstunden in der Vorarlberger Gemeinde Nenzing. Zwei Burschen haben sich dort ausgetobt, die Polizei stoppte das Treiben.
Am Donnerstagmorgen um 3 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass vom Bahnhof Nenzing schon seit einiger Zeit lautes Schreien und ein Klopfgeräusch zu vernehmen sind. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war schnell klar, was dort vor sich ging: Zwei Burschen im Alter von zwölf und 13 Jahren trieben am Bahnhof ihr Unwesen.
Scherben, Feuer, Schmierereien
Die Beamten stellten gleich mehrere Beschädigungen fest: So waren Glasscheiben eingeschlagen, ein Traktor war beschädigt worden und eine Wartebank beschmiert. Außerdem war in einer Wartekabine Feuer gelegt worden.
Die beiden Burschen räumten zumindest teilweise ein, für die Beschädigungen verantwortlich zu sein. Sie konnten an die jeweiligen Obsorgeberechtigten übergeben werden, berichtet die Exekutive.
