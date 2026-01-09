Kate am 44. Geburtstag dankbar am Leben zu sein

Großer Tag für Prinzessin Kate: Die Ehefrau von Prinz William ist am Freitag 44 Jahre alt geworden. Wie es Tradition im britischen Königshaus ist, blieb geheim, wo und wie Catherine ihren Geburtstag feiert. Öffentliche Glückwünsche gab es dennoch – und einen besonders emotionalen Moment von der Prinzessin selbst.
Den Anfang machten König Charles III. und Königin Camilla, die Kate in den sozialen Medien mit einem stilvollen Foto gratulierten. Darauf zeigt sich die Prinzessin bei einem offiziellen Termin, elegant im Sakko und sympathisch wie eh und je.
Insider wissen: Charles schätzt seine Schwiegertochter sehr und nennt sie liebevoll immer wieder „Darling Catherine“. Es heißt, dass Charles er Ehefrau seines Thronfolgers William zum Geburtstag oft wertvollen Schmuck schenkt. In diesem Jahr soll es sich Gerüchten zufolge aber um ein besonders bedeutungsvolles Geschenk handeln, das ihre besondere Rolle im Königshaus unterstreicht.
Berührendes Video
Doch es war Kates eigene Geburtstagsbotschaft, die viele Royal-Fans besonders berührte. An ihrem Ehrentag meldete sich die Prinzessin mit einem Video aus ihrer persönlichen „Mother Nature“-Reihe, die den vier Jahreszeiten gewidmet ist. In ruhigen Bildern betont sie die heilende Kraft der Natur – gerade auch „in der kältesten Jahreszeit“.
„Ich merke, wie tief dankbar ich bin“, sagt Kate in poetischen Worten. Sie spricht von Flüssen, die Ängste fortspülen, von Tränen, mit denen wir Frieden schließen, und davon, in der Stille der Natur zu entdecken, „was es heißt, am Leben zu sein.“
Die Serie sei eine zutiefst persönliche und kreative Auseinandersetzung damit, wie die Natur sie auf ihrem Weg der Heilung begleitet habe, erklärt Kate. Eine stille, eindringliche Botschaft, die viele Menschen tief berührte. Vor zwei Jahren erhielt Prinzessin Kate die Diagnose Krebs. Nach einer langen und kräftezehrenden Chemotherapie bekam sie im Jänner 2025 schließlich die erlösende Nachricht: Sie befindet sich in Remission.
Hier können sie Prinzessin Kates Winter-Botschaft ansehen:
Butler: König Charles plant vermutlich ein Dinner
Wie der frühere Palast-Butler Grant Harrold (47) gegenüber „People“ und „Heart Bingo“ spekulierte, wird der Geburtstag der Prinzessin vermutlich im kleinen, privaten Rahmen gefeiert. „Alle königlichen Geburtstage werden zelebriert – meist mit einem privaten Dinner“, so Harrold. Er geht davon aus, dass König Charles auch in diesem Jahr ein Abendessen für seine Schwiegertochter ausrichtet – es sei denn, Prinz William habe etwas ganz Persönliches geplant.
So verbindet Prinzessin Kate an ihrem 44. Geburtstag stille Familienmomente mit einer Botschaft voller Hoffnung, Ruhe und Menschlichkeit – ganz ohne großes Aufsehen, aber mit umso mehr Gefühl.
