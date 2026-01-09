Kate am 44. Geburtstag dankbar am Leben zu sein

Butler: König Charles plant vermutlich ein Dinner

Wie der frühere Palast-Butler Grant Harrold (47) gegenüber „People“ und „Heart Bingo“ spekulierte, wird der Geburtstag der Prinzessin vermutlich im kleinen, privaten Rahmen gefeiert. „Alle königlichen Geburtstage werden zelebriert – meist mit einem privaten Dinner“, so Harrold. Er geht davon aus, dass König Charles auch in diesem Jahr ein Abendessen für seine Schwiegertochter ausrichtet – es sei denn, Prinz William habe etwas ganz Persönliches geplant.