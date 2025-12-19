Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“

Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit medizinisch betreut, warnte auf einer Pressekonferenz eindringlich davor, dass die Erkrankung potenziell tödlich verlaufen könne. Man bereite sich daher bereits auf alle medizinisch notwendigen Schritte vor, um im Ernstfall ihr Leben zu retten.

