Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Prinzessin

Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“

Royals
19.12.2025 18:00

Die Lage ist ernster als bis Freitag bekannt war: Der Gesundheitszustand von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat sich im Jahr 2025 deutlich verschlechtert. Ihr behandelnder Arzt warnt eindringlich: „Die Krankheit kann tödlich sein.“ Ihre Lungenfibrose zwingt Mette-Marit zur Vorbereitung auf eine Transplantation.

0 Kommentare

Kronprinzessin Mette-Marit (52) steht vor einer medizinisch hochkritischen Phase. Dr. Are Martin Holm, Leiter der Lungenklinik am Osloer Rikshospitalet und behandelnder Arzt der Kronprinzessin, hat vermutlich auf Wunsch der Prinzessin sehr offen über ihren Gesundheitszustand gesprochen. Gegenüber dem Sender NRK bestätigte er: „Der Zustand der Kronprinzessin hat sich im Jahr 2025 verschlechtert.“

„Testergebnisse waren ziemlich auffällig“
Laut Holm haben jüngste medizinische Untersuchungen Anlass zur Sorge gegeben. „Die Testergebnisse waren ziemlich auffällig“, erklärte der Mediziner. Die chronische Lungenfibrose, an der Mette-Marit leidet, habe inzwischen ein Stadium erreicht, in dem sich Ärzte auf weitere Verschlechterungen vorbereiten müssten.

„Die Krankheit ist derzeit so ernst, dass wir beginnen müssen, uns darauf vorzubereiten, wie wir mit dem weiteren Verfall umgehen können“, so Holm weiter. Sollte es zu diesem Punkt kommen, gebe es nur noch eine medizinische Option: „Dann hilft als einziges Mittel nur noch die Transplantation.“

Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit medizinisch betreut, warnte auf einer Pressekonferenz eindringlich davor, dass die Erkrankung potenziell tödlich verlaufen könne. Man bereite sich daher bereits auf alle medizinisch notwendigen Schritte vor, um im Ernstfall ihr Leben zu retten.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / Stella, APA-Images / Thomas Fure / NTB)

Noch nicht auf der Warteliste – aber unter enger Beobachtung
Aktuell steht Mette-Marit noch nicht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Doch das könne sich ändern. Holm erklärte klar, nach welchen Kriterien entschieden werde: „Wenn wir merken, dass die Lebenserwartung begrenzt ist. Eine Transplantation ist dafür gedacht, Leben zu retten.“

Die Krankheit sei potenziell tödlich, betonte der Arzt mehrfach. „Wir wissen, dass diese Krankheit tödlich ist. Und wir müssen vorbereitet sein.“ Deshalb werde der Zustand der Kronprinzessin nun besonders engmaschig überwacht.

Lesen Sie auch:
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht eine neue Lunge
Schock vor Festtagen
Mette-Marit braucht eine Lungentransplantation!
19.12.2025
„Brauche mehr Hilfe!“
Lungen-Drama um Kronprinzessin Mette-Marit
22.09.2025

Tests geben Hinweise auf Lebenserwartung
Entscheidend seien laufende medizinische Tests, die Rückschlüsse auf den Krankheitsverlauf zulassen. „Unsere Tests geben Hinweise auf die Lebenserwartung. Wenn die Ergebnisse beängstigend werden, ist es Zeit für die Warteliste“, sagte Holm.

Noch sei dieser Punkt nicht erreicht – „aber ihr Zustand hat sich 2025 sehr verschlechtert, wir müssen sie nun genauer kontrollieren und beobachten.“

Mette-Marit selbst: „Ich kann vieles nicht mehr“
Die Kronprinzessin hatte zuvor offen über ihren Alltag gesprochen. Atemnot, Erschöpfung und Energieverlust schränken sie zunehmend ein. „Der größte Unterschied ist, dass ich viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, nicht mehr tun kann“, sagte sie im NRK-Format „Året med kongefamilien“.

Im Herbst war Mette-Marit einen Monat lang in einer Lungen-Reha. Seitdem hat sich ihr Zustand ...
Im Herbst war Mette-Marit einen Monat lang in einer Lungen-Reha. Seitdem hat sich ihr Zustand jedoch weiter verschlechtert. „Der größte Unterschied für mich ist, dass ich die Dinge, die ich früher tun konnte, einfach nicht mehr tun kann“, sagte die Kronprinzessin zu NRK.(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)

Zusätzliche Belastung durch Familienskandal
Parallel zur Gesundheitskrise steht Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (28) Anfang 2026 wegen schwerer Vorwürfe sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Der Prozess und die drohende Haftstrafe gelten als schwerer Schlag für die Familie und das norwegische Königshaus.

Gesundheitlich schwer belastet, familiär enorm gefordert und mit der realen Aussicht auf eine lebensrettende Transplantation konfrontiert, steht Kronprinzessin Mette-Marit vor einem Jahr, das zu den schwersten ihres Lebens zählen könnte.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
210.238 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.844 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
116.183 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Royals
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Behandelt „wie Braut“
Kate & William: Liebe erblüht nach Krebs-Krise
„Völlig durchgedreht“
Wirbel um Meghans und Harrys Marken-Neustart!
Schock vor Festtagen
Mette-Marit braucht eine Lungentransplantation!
Auszeit vor Festtagen
Harry: Polo-Action vor Weihnachtsreise mit Meghan
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf