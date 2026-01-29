Swarovski: „Ganz klar – da sagt man sofort Ja“

Swarovski zögerte keine Sekunde

Swarovski ist auf den ESC-Bühnen ja bereits seit Jahren Stammgast – allerdings bis dato in Form von funkelnden Kristallen auf zahlreichen Roben, nicht in Person der Moderatorin. Dies wird sich heuer ändern, wobei über die 32-jährige Tirolerin und Moderatorin Victoria Swarovski bereits seit Längerem als Host spekuliert worden war.