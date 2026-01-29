ESC 2026: Was sagen Sie zur Moderatorenwahl?

Nun steht es fest: Der Schauspieler und Kabarettist Michael Ostrowski und die Sängerin/Moderatorin Victoria Swarovski werden den 70. ESC im Mai in Wien moderieren. Die beiden müssen tausende Fans vor Ort in der Wiener Stadthalle und rund 170 Mio. Zuseher vor den TV-Bildschirmen durch den Abend führen. Aber wen würden Sie sich als Moderator(en) für den ESC wünschen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Ostrowski (53) konnte sein Moderationstalent bereits bei verschiedenen Veranstaltungen unter Beweis stellen. Er war beim Nestroy Theaterpreis, den Amadeus Austrian Music Awards, dem Österreichischen Filmpreis und sogar beim Protestsongcontest vertreten. Die 32-jährige Tirolerin und Moderatorin Swarovski wurde schon seit Längerem als Host spekuliert. Sympathisch sind die beiden einander schon einmal. „Deshalb freuen wir uns beide, dass die Wahl auf uns gefallen ist – warum auch immer“, so der Filmstar.
Das Moderationsduo freut sich schon auf die Großveranstaltung, auch wenn etwas Nervosität mitspielt. Songcontest-Siegerin (2014) Conchita Wurst hatte sich bereits aus dem Spektakel zurückgezogen. Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger hingegen wird die Vor-ESC-Shows für das Publikum durch den Abend führen.
Wie stehen Sie zu der Wahl der Moderatoren? Was überzeugt Sie an den Kandidaten, was spricht Ihrer Meinung gegen sie? Wen würden Sie am geeignetsten finden und warum? Wer wären Ihre Wunsch-Moderatoren und welche Qualitäten muss ein/e gute/r Moderator/in für Sie besitzen?
Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
