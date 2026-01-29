Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

ESC 2026: Was sagen Sie zur Moderatorenwahl?

Forum
29.01.2026 17:00
Der 70. Eurovision Song Contest findet am 12. Mai 2026 in Wien statt.
Der 70. Eurovision Song Contest findet am 12. Mai 2026 in Wien statt.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Community
Von Community

Nun steht es fest: Der Schauspieler und Kabarettist Michael Ostrowski und die Sängerin/Moderatorin Victoria Swarovski werden den 70. ESC im Mai in Wien moderieren. Die beiden müssen tausende Fans vor Ort in der Wiener Stadthalle und rund 170 Mio. Zuseher vor den TV-Bildschirmen durch den Abend führen. Aber wen würden Sie sich als Moderator(en) für den ESC wünschen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

0 Kommentare

Ostrowski (53) konnte sein Moderationstalent bereits bei verschiedenen Veranstaltungen unter Beweis stellen. Er war beim Nestroy Theaterpreis, den Amadeus Austrian Music Awards, dem Österreichischen Filmpreis und sogar beim Protestsongcontest vertreten. Die 32-jährige Tirolerin und Moderatorin Swarovski wurde schon seit Längerem als Host spekuliert. Sympathisch sind die beiden einander schon einmal. „Deshalb freuen wir uns beide, dass die Wahl auf uns gefallen ist – warum auch immer“, so der Filmstar. 

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit seinem Moderationsduo.
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit seinem Moderationsduo.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Das Moderationsduo freut sich schon auf die Großveranstaltung, auch wenn etwas Nervosität mitspielt. Songcontest-Siegerin (2014) Conchita Wurst hatte sich bereits aus dem Spektakel zurückgezogen. Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger hingegen wird die Vor-ESC-Shows für das Publikum durch den Abend führen. 

Wie stehen Sie zu der Wahl der Moderatoren? Was überzeugt Sie an den Kandidaten, was spricht Ihrer Meinung gegen sie? Wen würden Sie am geeignetsten finden und warum? Wer wären Ihre Wunsch-Moderatoren und welche Qualitäten muss ein/e gute/r Moderator/in für Sie besitzen?

Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.226 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.186 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Welchen Sportgeräte-Kauf bereuen Sie?
Frage des Tages
Ist Latein an unseren Schulen noch zeitgemäß?
Diskutieren Sie mit!
Lebensmittel-Liste: Was fehlt Ihnen im Korb?
Frage des Tages
1 Jahr Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?
Diskutieren Sie mit!
Ärzte-Pfusch: Ihre schlimmsten Erlebnisse!
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf