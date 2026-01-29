ESC 2026: Was sagen Sie zur Moderatorenwahl?

Nun steht es fest: Der Schauspieler und Kabarettist Michael Ostrowski und die Sängerin/Moderatorin Victoria Swarovski werden den 70. ESC im Mai in Wien moderieren. Die beiden müssen tausende Fans vor Ort in der Wiener Stadthalle und rund 170 Mio. Zuseher vor den TV-Bildschirmen durch den Abend führen. Aber wen würden Sie sich als Moderator(en) für den ESC wünschen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!