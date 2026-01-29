Junger Wiener versuchte, Hund auf Ast zu erhängen

Wollte Hund nicht verhungern lassen

Teilweise geständig, teilweise nicht – so präsentierte sich der Wiener vor Gericht. Den Hund habe er nicht mit Absicht hungern lassen, auch die Box sei nur ein Rückzugsort gewesen: „Er hat aufgehört zu essen, weil er krank war. Mir ist es zu Beginn nicht aufgefallen“, behauptet er. Das Tier habe an Parasiten gelitten. Hilfe habe er sich nicht geholt – aus Scham und aus Geldnot.