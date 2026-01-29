Hütten in Schutzzone müssen abgerissen werden

Das schreckliche Hochwasser von 2013 lässt Goldwörth noch immer nicht los. Vor zwei Jahren trat der damalige Bürgermeister Johann Müllner (ÖVP) zurück – als Reaktion auf eine Anzeige eines Gemeindebürgers. Dieser vertrat die Meinung, dass die Wohnwagen im Hochwassergebiet in der Ortschaft Hagenau nicht rechtmäßig stehen würden. Der Ortschef sah das anders. Bei der Bürgermeisterneuwahl verlor die VP das Amt an FP-Kandidat Thomas Prihoda. Auch diesen holte nach Amtsantritt die Hochwasserthematik ein. Er musste einen Abrissbescheid für Gartenhütten ausstellen.