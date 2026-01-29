Vorteilswelt
Verband greift durch

Millionen-Strafen und Sperren nach Skandal-Finale

Fußball International
29.01.2026 13:13
Pape Thiaw (2. von li.) wird hart bestraft.
Pape Thiaw (2. von li.) wird hart bestraft.(Bild: EPA/JALAL MORCHIDI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Eklat beim Finale des Afrika Cups hat der afrikanische Fußball-Verband (CAF) Strafen in Millionenhöhe und zahlreiche Sperren ausgesprochen. Pape Thiaw, Trainer des Siegers Senegal, wurde mit einer Sperre von fünf Spielen und einer Geldstrafe von 100.000 US-Dollar (83.514 Euro) belegt. Auf die im Sommer stattfindende Weltmeisterschaft haben die Strafen keine Auswirkung, da sie sich nur auf CAF-Spiele beziehen.

0 Kommentare

Thiaw habe mit seinem „unsportlichen Verhalten“ beim 1:0 im Finale gegen Gastgeber Marokko „das Spiel in Verruf gebracht“. Auf Geheiß des Trainers hatte die Mannschaft am 18. Jänner nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit fast geschlossen den Platz verlassen. Insgesamt wurde der senegalesische Verband wegen diverser Vergehen zu 615.000 US-Dollar (513.612 Euro) Strafe verurteilt. Zwei weitere Spieler wurden gesperrt.

Hohe Strafen auch für Marokko
Der marokkanische Verband muss insgesamt 315.000 US-Dollar (263.069 Euro) Strafe zahlen. Ein Großteil der Summe entfällt auf das unsportliche Verhalten der Ballbuben. Diese hatten Senegals Torwart Edouard Mendy bei regnerischem Wetter mehrfach das Handtuch gestibitzt. Zudem wurde Mittelfeldspieler Ismael Saibari, der am Mittwoch in der Champions League für Eindhoven gegen Bayern München getroffen hatte, für drei Spiele gesperrt. Zusätzlich muss der 25-Jährige 100.000 Dollar Strafe zahlen. Marokkos Kapitän Achraf Hakimi wurde für zwei Spiele, eines davon auf einjährige Bewährung, gesperrt.

Marokkos Protest, dem Senegal den Sieg abzuerkennen, lehnte die CAF ab. Der Gastgeber hatte argumentiert, dass der Senegal mit dem Verlassen des Platzes das Spiel aufgegeben habe. Dem folgte der Verband nicht, da mit der Rückkehr der senegalesischen Spieler das Match fortgesetzt und beendet werden konnte. Dadurch seien die Kriterien eines Abbruchs nicht erfüllt. In der Verlängerung hatte Pape Gueye das Siegtor für den Senegal erzielt, nachdem der umstrittene Elfmeter in der Nachspielzeit verschossen worden war.

