Frau im Schneetreiben auf Straße – von Pkw erfasst

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Kitzbühel in Tirol ab: Eine junge Frau marschierte mitten in der Nacht bei widrigen Wetterverhältnissen und Schneefahrbahn auf der Bundesstraße und wurde dabei von einem Auto angefahren. Die Frau dürfte den Zusammenstoß wie durch ein Wunder glimpflich überstanden haben.
Gegen 3.30 Uhr ereignete sich der Unfall. Ein 48-jähriger Einheimischer war mit seinem Auto auf der Pass Thurn Straße (B161) von Kitzbühel kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs, als es zur Kollision kam.
Frau ging mitten auf Fahrbahn
„Das Auto erfasste eine 20-jährige Schwedin, die bisherigen Erkenntnissen zufolge mittig auf der rechten Fahrbahn in dieselbe Richtung ging“, berichtete die Polizei. Die junge Frau sei nach dem Zusammenstoß ansprechbar gewesen. Offenbar kam sie wie durch ein Wunder glimpflich davon.
Die Schwedin war ansprechbar und wurde mit Verletzungen leichten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Polizei
Mit Rettung ins Krankenhaus
Laut Polizei erlitt die 20-Jährige lediglich leichtere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierte Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.
Wegen Schneefahrbahn langsam unterwegs
Womöglich ging der Unfall deshalb so glimpflich aus, weil der 48-jährige Pkw-Lenker aufgrund der Schneefahrbahn nur sehr langsam unterwegs gewesen sein dürfte. Der Pkw rutschte dennoch in den Straßengraben.
