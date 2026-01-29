Frau im Schneetreiben auf Straße – von Pkw erfasst

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Kitzbühel in Tirol ab: Eine junge Frau marschierte mitten in der Nacht bei widrigen Wetterverhältnissen und Schneefahrbahn auf der Bundesstraße und wurde dabei von einem Auto angefahren. Die Frau dürfte den Zusammenstoß wie durch ein Wunder glimpflich überstanden haben.