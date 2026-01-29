Sie springt für Swarovski bei „Let‘s Dance“ ein

Während Moderatorin Victoria Swarovski gemeinsam mit Schauspieler Michael Ostrowski auf der Song-Contest‑Bühne in Wien steht, kann sie nicht gleichzeitig in Deutschland für die RTL‑Show „Let’s Dance“ vor der Kamera stehen. Der Sender zeigt dafür vollstes Verständnis – und hat bereits einen passenden Ersatz für die quirrlige Tirolerin präsentiert.
Wie RTL in einer warmherzigen Mitteilung bekanntgab, wird Victoria Swarovski für das Mega-Event selbstverständlich freigestellt: „Damit sich unsere Vici voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren kann, wird sie am Abend zuvor – am Freitag, den 15. Mai – nicht im Kölner ,Let’s Dance‘‑Studio moderieren. Sie wird jedoch hervorragend ersetzt: Laura Wontorra führt an diesem Abend gemeinsam mit Daniel Hartwich durch die Show. Mit Laura übernimmt eine erfahrene Moderatorin das Ruder.“
Das Finale des internationalen Musikwettbewerbs steigt am 16. Mai, die beiden Halbfinale finden am 12. und 14. Mai statt.
Pop, Tanz, Hunde
Mit Victoria Swarovski hat der ORF eine durchaus schillernde Persönlichkeit als einen Teil des Moderationsduos für den 70. Eurovision Song Contest neben Schauspieler Michael Ostrowski verpflichtet.
Schließlich kann die 32-jährige Tirolerin nicht nur auf lange Erfahrung im Moderationsbusiness verweisen, sondern auch auf Ausflüge ins Popgeschäft und ist als Freundin von Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz aus der deutschsprachigen Regenbogenpresse nicht wegzudenken.
Geboren am 16. August 1993 in Innsbruck in die Swarovski-Industriellenfamilie, begann Victoria Swarovski ihre Karriere zunächst als Sängerin und unterschrieb noch als Teenagerin ihren ersten Plattenvertrag. 2016 schwang die Künstlerin dann das Tanzbein – und ging als Siegerin aus der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ hervor – worauf sie ab 2018 ins Moderationsteam des Formats berufen wurde.
Supertalent und Hunde-Gastgeberin
Auch bei „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ nahm sie die Moderationsleine in die Hand und war bei „Das Supertalent“ als Jurorin tätig. Und der Bambi-Verleihung verlieh sie zusätzlichen Glanz.
Aber auch abseits der TV-Bühne ist Swarovski aktiv. So gründete der designierte ESC-Host 2026 seine eigene Pflegemarke, gestaltete Modekollektionen und arbeitete als Model.
