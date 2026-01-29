Sie springt für Swarovski bei „Let‘s Dance“ ein

Wie RTL in einer warmherzigen Mitteilung bekanntgab, wird Victoria Swarovski für das Mega-Event selbstverständlich freigestellt: „Damit sich unsere Vici voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren kann, wird sie am Abend zuvor – am Freitag, den 15. Mai – nicht im Kölner ,Let’s Dance‘‑Studio moderieren. Sie wird jedoch hervorragend ersetzt: Laura Wontorra führt an diesem Abend gemeinsam mit Daniel Hartwich durch die Show. Mit Laura übernimmt eine erfahrene Moderatorin das Ruder.“