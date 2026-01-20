Trump ist „Segen“: Gold bricht schon wieder Rekord

Sie reißen einfach nicht ab, die Höhenflüge von Gold. Schon wieder hat das gelbe Edelmetall seinen eigenen Rekord gebrochen. Schuld daran ist US-Präsident Donald Trump, Analysten nennen ihn „einen Segen“ für Gold & Co.
Die Investorinnen und Investoren greifen nach Gold: Am Dienstag in der Früh stieg der Preis zum ersten Mal in der Geschichte über die 4700-Dollar-Marke. Auch Silber ist gefragt, der Preis stieg in der Früh ebenfalls auf Rekordhöhen.
Woran liegt die Gold-Liebe der Anlegerinnen und Anleger? „Das Edelmetall gewinnt als sicherer Hafen noch mehr an Attraktivität, da die Sorgen über die Auswirkungen der aggressiven Handels- und Geopolitik der USA zunehmen“, lautet die Einschätzung von Susannah Streeter, Chef-Anlagestrategin bei Wealth Club gegenüber dem britischen Sender BBC.
Trumps zweite Amtszeit war bisher ein Segen für Edelmetalle.
Marktanalyst Tim Waterer
Zoll-Drohungen und Iran-Krise
Seit Anfang des Jahres – und das sind immerhin erst wenige Wochen – legte der Goldpreis bereits um mehr als neun Prozent zu. Gold verteuerte sich hauptsächlich wegen der vielen geopolitischen Krisenherde wie der Lage im Iran. Zuletzt kamen noch Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten dazu. Damit will er seinen Anspruch auf Grönland durchsetzen.
Was auch immer man von Trumps eigensinniger Politik halten mag, auf den Goldpreis hat sie positive Auswirkungen. „Trumps zweite Amtszeit war bisher ein Segen für Edelmetalle, da sein unkonventioneller politischer Ansatz Gold und Silber in die Hände spielt“, fasst es Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zusammen. Sein zerstörerischer Stil bei internationalen politischen Angelegenheiten beflügle die Preisentwicklung von Gold und Silber, meint er.
Stärkstes Plus seit 1979
Den Höhenflug von Gold gibt es nicht erst seit heuer. Schon im vergangenen Jahr stieg der Goldpreis so stark wie seit 1979 (!) nicht mehr, nämlich um satte 65 Prozent. Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr ging es bereits um weitere 31 Prozent nach oben. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gestiegen ist, hat der Höhenflug beim Silber seit Anfang Dezember deutlich an Tempo gewonnen.
Bitcoin reagiert gegenläufig
Krypto-Investorinnen und -Investoren erleben allerdings gerade gegenläufige Entwicklungen. Die bekannteste Krypto-Währung, Bitcoin, hat in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren. Dass sich Anlegerinnen und Anleger aktuell eher in Richtung sichere Häfen orientieren, drückt die Preise nach unten.
