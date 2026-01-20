Trump ist „Segen“: Gold bricht schon wieder Rekord

Stärkstes Plus seit 1979

Den Höhenflug von Gold gibt es nicht erst seit heuer. Schon im vergangenen Jahr stieg der Goldpreis so stark wie seit 1979 (!) nicht mehr, nämlich um satte 65 Prozent. Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr ging es bereits um weitere 31 Prozent nach oben. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gestiegen ist, hat der Höhenflug beim Silber seit Anfang Dezember deutlich an Tempo gewonnen.