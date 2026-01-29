Vorteilswelt
Kristoffersen verrät:

„Sie hat gesagt, du kannst morgen früh heimkommen“

Ski Alpin
29.01.2026 12:35
Schladming-Triumphator Henrik Kristoffersen (li.) feierte unter anderem mit Zeremonienmeister ...
Schladming-Triumphator Henrik Kristoffersen (li.) feierte unter anderem mit Zeremonienmeister Sepp Spielbichler.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schladming hat am Mittwoch den 34. Weltcupsieg von Henrik Kristoffersen erlebt – und einen seiner emotionalsten. Seine Frau war mit deren Sohn daheim und gab ihrem Mann fürs Feiern grünes Licht. „Sie hat gesagt, du kannst morgen früh nach Hause kommen.“ Einer Party-Nacht in der Schladminger Tenne stand somit nichts im Wege.

Tränen flossen beim Norweger nach seinem fünften Nightrace-Erfolg, womit er sich von Benjamin Raich löste und den alleinigen Planai-Rekord an sich riss. Auf den Tag zwölf Jahre davor hatte er ebendort seinen ersten Weltcupsieg geholt, dazwischen diesen Klassiker auch 2016, 2017 und 2020 gewonnen. Nächstes Ziel von Kristoffersen ist ein österreichischer Reisepass.

„Ich wohne seit zehn Jahren in Österreich, meine erste Adresse war bei den Eltern von Christian Mitter (ÖSV-Alpinchef, Anm.) in Ramsau“, erinnerte sich der 31-Jährige direkt nach der Siegerehrung. „Sicher hätte ich gerne den Reisepass. Schauen wir, was in der Zukunft passiert.“ Da einmal im Juni die Geburt seines zweiten Kindes.

Spezielle Emotionen
Vor Freude habe er über den Sieg geweint, was er sonst auch nicht wegen Schmerzen oder Traurigkeit mache. „Meine Saison war bis jetzt nicht optimal. Ich kann nicht sagen, dass es mehr Emotionen waren als bei meiner Hochzeit, aber es sind andere, spezielle Emotionen.“

Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen(Bild: Sepp Pail)

Die Stimmung und die Fans seien da jedes Jahr unglaublich. Für Olympia bedeute der Erfolg aber nichts. „Auch 2014 habe ich in Schladming vor Olympia gewonnen, das ist egal.“ In Sotschi holte der damals 19-Jährige dann aber doch immerhin Slalom-Bronze.

