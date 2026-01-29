Vorteilswelt
Teilweise mit Auflagen

Deal abgesegnet: Spar übernimmt 23 Unimärkte

Wirtschaft
29.01.2026 10:27
Der Nahversorger Unimarkt zog sich aus dem Filialgeschäft zurück. Spar übernimmt 23 Filialen.
Der Nahversorger Unimarkt zog sich aus dem Filialgeschäft zurück. Spar übernimmt 23 Filialen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat am Donnerstag die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt. Bei 17 wurden Auflagen erteilt, bei 6 nicht. 

0 Kommentare

Spar verpflichtet sich demnach u.a., dass 17 konkret genannte Standorte langfristig – 10 bzw. 20 Jahre – von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden. 

17 Filialen können über Preise eigenständig entscheiden
Diese 17 Kaufleute-Filialen können weitgehend eigenständig über Preise und Sortimentsauswahl entscheiden, was den Wettbewerb stärke, so die BWB.

Hier darf Spar keine weiteren Standorte erwerben
An 7 der 17 Auflagenstandorte verpflichtet sich Spar zudem, in den kommenden 20 Jahren keine weiteren Lebensmitteleinzelhandelsstandorte zu erwerben, die innerhalb eines Radius von fünf Autofahrminuten liegen, sofern diese unter den gesetzlichen Anmeldeschwellen liegen. Das betrifft die Standorte Adnet, Gallneukirchen, Graz/Waltendorf, Hellmonsödt, Kuchl, Sebersdorf und Steyr/Christkindl.

Diese Unimärkte übernimmt Spar

  1. Adnet 400, 5421 Adnet
  2. Altaussee 160, 8992 Altaussee
  3. Ischlerstraße 317, 8990 Bad Aussee
  4. Hauptplatz 22-25, 8330 Feldbach/Thaller
  5. Dr.-Rennerstraße 1, 4210 Gallneukirchen
  6. Waltendorfer Hauptstraße 121, 8042 Graz/Waltendorf
  7. Hauptstraße 69, 4232 Hagenberg
  8. Heiligeneich, Raiffeisenplatz 7, 3452 Atzenbrugg
  9. Untere Gewerbezeile 1, 4202 Hellmonsödt
  10. Gewerbepark Süd 1, 3052 Innermanzing
  11. Kellau 195, 5431 Kuchl
  12. Ludersdorf 193, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf
  13. Hauptstraße 570, 3034 Maria Anzbach
  14. Grimburgstraße 2, 3124 Oberwölbling
  15. Sebersdorf 312, 8272 Sebersdorf
  16. Oberwarterstraße 339, 7535 St. Michael im Burgenland
  17. Stey/Christkindl, Aschacherstraße 25, 4400 Steyr
  18. Thalstraße 301, 8051 Thal
  19. Stubalpenstraße 10, 8741 Weisskirchen
  20. Gleinkerseestraße 32, 4580 Windischgarsten
  21. Stadtplatz 6, 8680 Mürzzuschlag
  22. Lendplatz 395, 8970 Schladming
  23. Bräuhof 42, 8993 Grundlsee

Lange Dauer der Auflagen soll Wettbewerb sichern
„Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel ist sehr hoch, gleichzeitig geht es hier um die Nahversorgung in den betroffenen Gemeinden und das Fortbestehen der regionalen Lieferanten“, betonte BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf in einer Aussendung. Die lange Dauer der Auflagen wirke sich positiv auf den Wettbewerb aus, „da sie unter anderem die Situation von unabhängigen Kaufleuten sichert“.

Lesen Sie auch:
Die Unimarkt-Filiale in Adnet wird demnächst von Spar übernommen.
Spar übernimmt
Unimarkt-Aus: Geschäfte in Adnet und Kuchl bleiben
29.01.2026
Prüfung läuft
Diese 23 Unimarkt-Filialen will Spar übernehmen
17.12.2025
Plan für Großprojekt
Stadt sucht nach Lösungen für Unimarkt-Gebäude
22.01.2026
Bitter für Gemeinden
Letzter Tag: 5 Unimarkt-Filialen werden zugesperrt
17.01.2026

Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun hatte im September 2025 angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. Einige Filialen wurden bereits geschlossen. Die Rewe-Gruppe möchte 21 der gut 90 Unimarkt-Filialen übernehmen, 13 davon in Oberösterreich, sechs in der Steiermark und zwei in Niederösterreich. Die Entscheidung der BWB dazu dürfte am Freitag bekanntgegeben werden.

Übernahme
