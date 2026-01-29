Deal abgesegnet: Spar übernimmt 23 Unimärkte

Lange Dauer der Auflagen soll Wettbewerb sichern

„Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel ist sehr hoch, gleichzeitig geht es hier um die Nahversorgung in den betroffenen Gemeinden und das Fortbestehen der regionalen Lieferanten“, betonte BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf in einer Aussendung. Die lange Dauer der Auflagen wirke sich positiv auf den Wettbewerb aus, „da sie unter anderem die Situation von unabhängigen Kaufleuten sichert“.